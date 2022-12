Nie każde przedsiębiorstwo regularnie zaprasza swoich pracowników na wyjazdy lub eventy integracyjne. A to błąd.

Organizacja wyjazdu firmowego wymaga czasu, a także odpowiednich nakładów finansowych.

Aż 30 proc. z nich oczekuje od pracodawcy, że zorganizuje on imprezę dla pracowników i ich rodzin.

Imprezy firmowe to doskonałe okazje do spotkań w gronie współpracowników i szefów. Wiele firm decyduje się na organizowanie tego typu wydarzeń. Dlaczego? Spotkania są jednym z podstawowych benefitów, a sami pracownicy oczekują, iż pracodawca przynajmniej raz do roku zorganizuje wyjazd firmowy.

Pracodawcy poszukują metod na zwiększenie efektywności swojego zespołu. W tym celu zapewniają pracownikom wyszukane benefity, a także stosują motywatory finansowe. Jest jednak prostszy sposób na zwiększenie efektywności pracy zespołu. To wyjazd integracyjny. Dlaczego? Zintegrowany zespół ma lepsze wyniki, jest bardziej zgrany i zmotywowany do pracy. Stwierdzenie potwierdza Sebastian Kopiej z agencji PR Commplace.

Zwiększenie efektywności zespołu wymaga podjęcia kilku kroków. Jednym z nich jest usunięcie wszelkich barier, które stoją na drodze do stworzenia efektywnego teamu. Konieczne jest wyeliminowanie zbędnych spotkań, nadmiernej kontroli i planowanie. Elementem, który zwiększa produktywność jest wyjazd integracyjny. Dlaczego? Podczas eventu pracownicy poznają swoje mocne i słabe strony, a także siebie nawzajem w codziennych sytuacjach. Późniejsza praca zespołowa staje jest efektywna, pełna różnorodnych pomysłów, a wykonywanie zadań przebiega szybciej – wyjaśnia Sebastian Kopiej z Commplace.

Podczas eventu pracownicy poznają swoje mocne i słabe strony, a także siebie nawzajem w codziennych sytuacjach.

Przedsiębiorstwa stosują odpowiednie narzędzia, by budować wizerunek pracodawcy z wyboru. W ramach employer brandingu podejmowane są aktywności wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

Najlepszymi ambasadorami marki są jej pracownicy. To oni sami z siebie powinni dobrze mówić o przedsiębiorstwie. Employee Advocacy to coraz popularniejsze narzędzie, z którego korzystają polscy pracodawcy. Zorganizowanie imprezy integracyjnej na najwyższym poziomie zwiększy zadowolenie wśród pracowników. Jeśli firma chce być pożądanym pracodawcą powinna dbać o wellbeing swoich pracowników – wyjaśnia ekspert Commplace.

Ostatnim pytaniem, jakie powinien sobie zadać pracodawca, jest: czy chcę pozyskać nowych kontrahentów? Należy pamiętać, że imprezy firmowe kierowane są nie tylko do pracowników. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na zapraszanie swoich kontrahentów i przedstawicieli potencjalnych firm, z którymi może współpracować. Dobrze zorganizowana impreza z dużą ilością atrakcji ukaże biznes w odpowiednim świetle.

Organizacja wyjazdu firmowego wymaga dużych nakładów czasowych. Warto podjąć współpracę z wykwalifikowaną agencją, która kompleksowo zorganizuje event. Wówczas nie pozostaje nic, jak tylko dobra zabawa w dniu imprezy – bez dodatkowych zmartwień.

