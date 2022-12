26 lutego 2022 r. CH Turawa Park otworzyło swoje drzwi na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. W ciągu kilku godzin zgłosiły się dziesiątki wolontariuszy i setki darczyńców z całej Opolszczyzny.

To był pierwszy krok do powstania największego w regionie oraz jednego z największych ośrodków pomocy w Polsce.

Utworzono Tymczasowy Ośrodek Wsparcia Ukrainy w CH Turawa Park.

W TOWU udzielono wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z lęku przed wojną, ponad 150 000 razy.

Wartość pomocy udzielonej uchodźcom w tym miejscu, od 17 marca do dnia dzisiejszego, przekroczyła 3 miliony złotych. Do pomocy w Tymczasowym Ośrodku Wsparcia Ukrainy w Centrum Handlowym Turawa Park zgłosiło się ponad 3000 wolontariuszy, a część z nich pracuje w ośrodku do dnia dzisiejszego. Kontynuacja działań ośrodka przez tak długi czas możliwa była dzięki objęciu go opieką przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Solidarność i ogromna empatia mieszkańców Opolszczyzny to klucz do sukcesu Tymczasowego Ośrodka Wsparcia Ukrainy, który funkcjonuje od 9 miesięcy.

Opolanie zaskoczyli cały kraj, a przede wszystkim uchodźców z Ukrainy, zaangażowaniem w pomoc ofiarom wojny. Chęć wsparcia i wielkie zaangażowanie, w pierwszych dniach od wybuchu konfliktu, setek ludzi przerodziły się w ogromny akt społecznej solidarności. Nasze społeczeństwo sprostało jednemu z największych wyzwań, spośród do tej pory przed nim postawionych. Pomoc była powszechna — angażował się w nią niemal każdy. Otworzyły się serca, otwierały się domy, odbywały się zbiórki żywności, odzieży, artykułów higienicznych, zorganizowane zostały targi aktywizacji zawodowej. Ci ludzie, którzy z dnia na dzień stali się aktywistami społecznymi, znaleźli siłę i chęć, by niemalże codziennie pomagać potrzebującym. Z upływem czasu pomoc uchodźcom, dla osób które wciąż mają taką możliwość, stała się codziennością.

Aby okazać wszystkim wolontariuszom wdzięczność i podziw dla tego co robią, powstał projekt pod nazwą „Wolontariusze Mają Moc”. Większość z bohaterów projektu rozpoczęła swój wolontariat na początku funkcjonowania Tymczasowego Ośrodka Wsparcia Ukrainy. Nazywamy ich Bohaterami, ponieważ są zwykłymi ludźmi, którzy potrafią dokonać rzeczy wielkich, w słusznej wierze, a działają po prostu – Z DOBROCI SERCA. Wolontariusze – wolontariuszom. W celu pokazania światu i przede wszystkim darczyńcom jak funkcjonuje Tymczasowy Ośrodek Wsparcia Ukrainy powstał krótki film dokumentalny.

Aktualnie w Tymczasowym Ośrodku Wsparcia Ukrainy pomoc udzielana jest około 1000 uchodźcom tygodniowo. Punkt funkcjonował będzie do 30 stycznia 2023 roku.

Tymczasowy Ośrodek Wsparcia Ukrainy powstał spontanicznie, ponieważ w momencie wybuchu wojny w Ukrainie zaistniała taka potrzeba. Było to możliwe dzięki szybkiej reakcji właściciela Centrum Handlowego Turawa Park, który zdecydował się udostępnić gigantyczną przestrzeń ponad 7000 metrów kwadratowych powierzchni oraz naszej lokalnej społeczności, ludziom gotowym nieść pomoc potrzebującym. Nikt w z nas, nawet w najśmielszych wyobrażeniach, nie spodziewał się, że TOWU będzie funkcjonowało tak długo – powiedziała Agnieszka Pyzanowicz-Francke, dyrektor Centrum Handlowego Turawa Park.

Funkcjonowanie TOWU nie byłoby możliwe bez wsparcia z zewnątrz. W pomoc zaangażowało się wiele firm i instytucji, także miasta i organizacje z zagranicy.

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża dziękuje wszystkim darczyńcom, zarówno tym indywidualnym, jak i firmom, które wsparły i wspierają nasze działania pomocowe skierowane do uchodźców z Ukrainy. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich Wolontariuszy, którzy „zbudowali” Tymczasowy Ośrodek Wsparcia Ukrainy, poświęcali i poświęcają swój wolny czas, aby TOWU mogło sprawnie funkcjonować i spełniać swoją misję – powiedział Dawid Drożdż – dyrektor okręgowy PCK.

