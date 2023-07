W pasażu gdańskiego biurowca Tryton Business House można zwiedzać wyjątkową wystawę pt. „Wierzowce”. Autorką prac jest utalentowana artystka, Noemi Staniszewska.

Jest to kolejna artystyczno-kulturalna inicjatywa właściciela i zarządcy budynku, firmy Globalworth oraz ProjectART.

Dzięki inicjatywie lokalna społeczność może zetknąć się ze sztuką w przestrzeni publicznej.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

„Wierzowce” to zbiór prac prezentujących fasady drapaczy chmur. Wystawę tworzą obrazy zarówno istniejących budynków, jak tych wyimaginowanych, przedstawionych w taki sposób, aby uwydatnić to, co zdaje się być esencją wieżowca - jego wysokość czy przeszklenia. Wśród prac znajdują się m.in. obrazy doskonale znanych gdańskich budynków. Sceneria, w której prace zostaną zaprezentowane, to klimatyczne patio Tryton Business House. To doskonałe tło dla prezentacji sztuki, zwłaszcza poświęconej wieżowcom.

Wernisaż z udziałem autorki odbędzie się 7 lipca, o godz. 18.00. Wystawa jest związana z postępowaniem o nadanie stopnia doktora prowadzonym na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a jej zakończeniu towarzyszyć będzie obrona pracy doktorskiej. Prace można oglądać do 30 września, wstęp jest bezpłatny.

- Wieżowce, które maluję, nazywam wierzowcami, wywodząc etymologię tego słowa nie od wieży, lecz od wiary. To sposób by zaznaczyć, że w drapaczach chmur bardziej niż ich funkcja czy architektoniczna forma interesuje mnie wrażenie, jakie robią i znaczenia, jakie ze sobą niosą.

Wierzowce wyrażają, to jak współcześnie postrzegamy czas – nie jako ośrodek, w którym dzieją się wydarzenia, lecz jako zasób, którego zdaje się, że zawsze jest za mało. Traktuję je więc jako architektoniczny wyraz ambicji, wiary w niekończący się wzrost, postęp i potrzebę ciągłego rozwoju, która nie pozostawia jednak miejsca na chwilę wytchnienia.

Z tego powodu niezmiernie cieszy mnie, że wystawa ma miejsce w tej nietypowej dla prezentacji sztuki przestrzeni biurowej. Liczę na to, że w ten sposób uda się zaprezentować obrazy tym, którzy być może czują, że nie mają czasu, by wybrać się do galerii. Mam też nadzieję, że moje obrazy sprowokują do tego, by się (przy nich) choć na chwilę zatrzymać - mówi Noemi Staniszewska, artystka, autorka prac na wystawie w Tryton Business House.

Wystawa w Tryton Business House. Fot. Mat. pras.

- Patiojest cenionym miejscem prezentacji dzieł sztuki. Dzięki kolejnym wystawom, które są tutaj eksponowane możemy czerpać ogromną przyjemność z codziennego obcowania z pracami tworzonymi przez utalentowanych artystów. Biurowiec sam w sobie jest dziełem sztuki, a organizowanie w jego wnętrzu wydarzenia artystyczne nadają nowy wymiar użyteczności - staje się nowym miejsce kultury.to kolejna wystawa, która łączy odległe od siebie dziedziny: inwestycje i kulturę. Jestem pewna, że ekspozycja, podobnie jak poprzednie, zachwyci odwiedzających. Mam nadzieję, że kulturalne aktywności podejowane w naszych budynakch przyczynią się do popularyzacji i rozwoju sztuki wsród lokalnej społeczności - mówi, Senior Property Manager,

Wystawa objęta jest patronatem honorowym Miasta Gdańska. Patroni medialni: Radio Gdańsk oraz: www.trojmiasto.pl i www.gdansk.pl. Organizatorzy: Globalworth Poland i ProjectART Gallery.

