Ekoprzewodnik dla deweloperów

– Potrzebujemy zmiany naszych praktyk i przyzwyczajeń miejskich na wszystkich poziomach. W Polsce powstaje ok. 100 000 mieszkań na rynku deweloperskim rocznie. Dlatego to właśnie deweloperzy są jedną z głównych grup decyzyjnych, które chcemy namówić do zmiany postaw i nowych kierunków inwestycji – inwestycji odpowiedzialnych klimatycznie. Wiemy, że niektóre firmy robią już bardzo cenne rzeczy – niech będą inspiracją dla pozostałych graczy miejskich – tłumaczy Marta Żakowska, redaktorka przewodnika Eco Avengers i redaktorka naczelna Magazynu Miasta.

Eco Avengers to grupa niezależnych ekspertów powołanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich, która przez kilka miesięcy zbierała i podsumowywała informacje w obszarach inwestycji, architektury i jakości życia mieszkańców związane z kryzysem klimatycznym. Tysiące rozmów, setki spotkań i dziesiątki tysięcy stron ekspertyz zostało ujęte w Ekoprzewdonik Avengersów, który pokazuje tanie i ekologiczne rozwiązania dla deweloperów.

– Deweloperzy muszą wiedzieć, że jeśli już dziś nie zaczną inwestować w eko dodatki, to za 5-10 lat mogą mieć problem ze sprzedażą mieszkań. Ekologia w życiu obecnych nastolatków odgrywa ważną rolę, a to oni za dekadę będą kupować własne „M”. Aby nie wypaść z rynku, deweloperzy muszą się do niego dostosować, co oznacza zaszczepienie w sobie tzw. zielonego pierwiastka. Chcemy, aby Ekoprzewodnik był inspirujący, uświadamiał i przypominał inwestorom, że żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego. Będzie on przy tym jak najbardziej praktyczny i pomocny dla firm budowlanych – dodaje Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.