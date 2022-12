Jazda na łyżwach to jedna z ulubionych, zimowych aktywności warszawiaków. Przez najbliższe trzy miesiące, na każdego kto odwiedzi mury dawnej Elektrowni, czeka lodowa ślizgawka o powierzchni 200mkw. oraz wiele atrakcji.

Wraz z rozpoczęciem sezonu przedświątecznego Elektrownia Powiśle rozbłysnęła piękną iluminacją, która podkreśla zabytkowy charakter jej przedwojennej architektury. Na placu od strony ul. Zajęczej, pojawiło się lodowisko, z którego będzie mógł skorzystać każdy odwiedzający Powiśle. Otoczenie siedmiometrowej choinki, girland i świątecznych dźwięków z pewnością przyciągnie fanów jazdy na łyżwach.

Cieszymy się, że po dwóch latach funkcjonowania kompleksu udało nam się, wspólnie z E.ON zrealizować projekt zimowego lodowiska. Mamy nadzieję, że obok naszego kina letniego, który jest formatem znanym i lubianym przez warszawiaków, będzie stałą atrakcją podczas zimowych miesięcy. Po odwiedzeniu lodowiska zapraszamy wszystkich do obejrzenia spektakularnej iluminacji: zarówno w środku, jak i na zewnątrz. W grudniu zaplanowaliśmy liczne targi oraz koncerty muzyki na żywo. Lodowisko to kolejny powód, by odwiedzić Elektrownie Powiśle zimą – mówi Jagoda Lechowska, Dyrektor Marketingu Elektrowni Powiśle.