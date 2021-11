Empik świętuje podwójne urodziny i uruchamia promocje

Na przestrzeni lat sieć Empik urosła do 300 salonów stacjonarnych i stała się prekursorem rozwiązań subskrypcyjnych (Empik Go z audio i e-bookami i program Empik Premium z długą listą benefitów, w tym darmową dostawą).

Empik produkuje własny oryginalny content (słuchowiska i seriale audio oraz podcasty), a Empik.com przeobraził się w platformę marketplace z produktami od tysięcy sprzedawców.

Do 10 listopada na klientów czekają rabaty do -50 proc. na zakupy z wybranych kategorii oraz oferty specjalne na tysiące produktów w salonach i online. Każdego dnia o godz. 10:00 w ofercie pojawią się inne, limitowane okazje zakupowe.

Spośród artykułów wyposażenia wnętrz i dodatków do domu, największymi rabatami, sięgającymi do -50 proc., objęte zostały tekstylia, m.in. pościel różnych marek w rozmaitych wzorach. Taniej o -40 proc. upolować można także akcesoria do dekoracji wnętrz oraz lampy. Specjalne urodzinowe oferty dostępne są również w Strefie Design by Empik, gdzie miłośnicy dobrego wzornictwa znajdą w niższych cenach m.in. ręcznie wytwarzaną ceramikę, plakaty i grafiki od polskich twórców, meble oraz dziesiątki pomysłów na nietuzinkowe prezenty.

Z jeszcze większych obniżek i specjalnych ofert produktowych skorzystają użytkownicy Empik Premium, dla których przygotowano rabaty sięgające -60 proc. W dniach 4-10 listopada roczny pakiet Premium dostępny jest w cenie 39,99 zł. Wszystkie urodzinowe oferty promocyjne dostępne są na stronie Empik.

Oferta online obejmuje już 20 kategorii produktowych, m.in. kosmetyki, zabawki, akcesoria sportowe, elektronikę czy Dom i Ogród ze Strefą Design. Empik.com to już w sumie siedem milionów ofert produktów i średnio 230 mln wizyt rocznie oraz 2,5 mln użytkowników najlepiej ocenianej polskiej mobilnej aplikacji zakupowej. Pozycja Empiku na rynku została zbudowana na tradycjach, które stanowią ważny element historii polskiego handlu i e-commerce.