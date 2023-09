Na zwycięzcę każdej z pięciu kategorii Fasada Roku 2023 czeka 10 tys. zł oraz przepustka do rywalizacji na poziomie międzynarodowym. Czasu zostało jednak niewiele, by wejść do gry. Zgłoszenia przyjmowane są już tylko do 30 września br.

Tegoroczna odsłona konkursu Fasada Roku wystartowała 1 kwietnia br. jako 17. odsłona projektu organizowanego przez firmę Baumit.

Jego głównym przesłaniem jest zwrócenie naszej uwagi na ogromną rolę elewacji w kształtowaniu naszego otoczenia.

Wystarczy wspomnieć, że Patronat Honorowy nad wydarzeniem już nie pierwszy raz sprawują dwie czołowe organizacje branżowe: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Architekci, biura projektowe, inwestorzy, zarządcy nieruchomości, wykonawcy mogą zgłaszać obiekty w pięciu kategoriach: budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy, budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny nowy oraz budynek historyczny po renowacji. Chodzi o realizacje ukończone w okresie od 1.01.2022 do 30.09.2023 z elewacją wykonaną w kompletnej technologii Baumit (system ocieplenia, system tynkowy lub system produktów renowacyjnych). By dokonać zgłoszenia wystarczy wejść na stronę konkursu www.fasadaroku.baumit.com i wypełnić formularz online. Jest na to czas do 30 września br. Zawalcz o nagrody Łączna pula nagród w konkursie to 50 000 zł. Ale na tym nie koniec. Zwycięzca każdej z kategorii otrzyma tytuł Fasada Roku 2023, 10 000 zł oraz przepustkę do rywalizacji na arenie międzynarodowej – Baumit Life Challenge 2023, której stawką jest tytuł Europejskiej Fasady Roku i jeszcze wyższe premie finansowe za zajęcie pierwszego miejsca. O tym, które budynki wygrają krajową rywalizację zdecyduje w listopadzie specjalnie powołane jury, złożone z doświadczonych architektów i branżowych ekspertów. Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

