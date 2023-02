Elektrownia Powiśle zaprasza na udział w atrakcjach organizowanych podczas ferii zimowych. Oprócz Lodowiska Dobrej Energii E.ON, chętni będą mogli wziąć udział w animacjach na terenie Food Hall’u.

Elektrownia Powiśle zaprasza na udział w atrakcjach zimowych w dniach od 11.02 do 26.02 br.

Z lodowiska można korzystać do końca lutego 2023 r.

Wstęp na lodowisko jest bezpłatny dla klientów Elektrowni Powiśle.

Wraz ze startem ferii zimowych na Mazowszu, Elektrownia Powiśle organizuje dwa tygodnie atrakcji dla najmłodszych. Na wszystkich fanów sportów zimowych do 28 lutego w Elektrowni Powiśle czeka Lodowisko Dobrej Energii E.ON.

Lodowisko Dobrej Energii E.ON.

W czasie ferii we wszystkie soboty i niedziele odbędą się na lodowisku zajęcia dla dzieci, na które obowiązywać będą zapisy. Szczegóły na Facebooku https://fb.me/e/4dvr3DMFQ.

Z lodowiska można korzystać do końca lutego 2023, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:15 - 22:00. Informacja o przerwach technicznych w wydarzeniu na Facebooku https://fb.me/e/362IAvB2z. Wstęp na lodowisko jest bezpłatny dla klientów Elektrowni Powiśle - za okazaniem paragonu za zakupy o wartości min. 20 zł. Dla pozostałych gości wstęp 8zł. Cena za wypożyczenie łyżew 10zł za godzinę, wypożyczenie jeździka do nauki jazdy 10 zł za godzinę.

Natomiast od 20 do 26 lutego odbędą się tematyczne animacje, gdzie każdy dzień będzie prowadzony w innej narracji. W planie są między innymi gry i zabawy karnawałowe z całego świata, tworzenie mapy marzeń, quiz muzyczny, warsztaty ceramiczne czy zabawy taneczne lub konstrukcyjno-plastyczne. Animacje prowadzone będą w godzinach 12:00 – 16:00 w przestrzeni Food Hall.

