Festiwal Smaków Food Trucków w Olsztynie

Carrefour Polska, właściciel i zarządca Centrum Handlowego Olsztyn, zaprasza na kulinarną podróż w ramach Festiwalu Smaków Food Trucków. Od soboty do niedzieli amatorzy smacznych dań będą mieli możliwość skosztowania specjałów inspirowanych smakami i kulturą różnych zakątków świata. Celem wydarzenia jest promowanie idei slow foodu, czyli jedzenia przygotowanego ze świeżych, starannie dobranych produktów, na oczach klienta oraz pokazanie różnorodności smaków i kuchni.

Poza pysznym jedzeniem na gości czeka wiele innych atrakcji, m.in. strefa dla dzieci, strefa chilloutu, zawody kulinarne z nagrodami oraz gra terenowa dla dzieci i rodziców z nagrodami. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wybrać „Najsmaczniejszego Food Trucka Festiwalu”.

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii, food trucki będą traktowane jako oddzielne restauracje i obowiązywać je będą obowiązujące zasady sanitarne (m.in. ustawienie stołów co 2 m, wyznaczenie miejsc w kolejkach co 2 m, zapewnienie płynu do dezynfekcji na terenie całego zlotu, instrukcje z zasadami bezpieczeństwa na stołach, food truckach, dezynfekcja stołów po każdym kliencie).

Festiwal Smaków Food Trucków odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2020 r. na parkingu przed Centrum Handlowym Olsztyn ul. Krasickiego 1B.

Godziny wydarzenia:

sobota: 12:00-21:00

niedziela: 12:00-20:00

Festiwal Smaków Food Trucków to ogólnopolskie wydarzenie kulinarne i jeden z największych zlotów food truckowych w Polsce, organizowane od 2014 r. Festiwal corocznie gromadzi food trucki z całej Polski, dobrane przez organizatorów pod kątem jakości oferowanych dań oraz różnorodności menu.

Festiwal Smaków Food Trucków to kolejna atrakcja, jaką przygotował Carrefour podczas tego lata dla swoich klientów. W ramach strategii transformacji żywieniowej, sieć angażuje się w szereg wydarzeń, których celem jest promocja zdrowia, zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Cały czas trwa także akcja wakacyjna akcja „Ceny dla każdego, lato na całego”, w ramach której klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty wydarzeń odbywających się w sklepach Carrefour w całej Polsce, a także atrakcyjnych promocji cenowych.

