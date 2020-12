FIFA skarży byłego prezydenta o nadużycia przy przebudowie biurowca na muzeum

FIFA twierdzi, że poprzednia administracja wydała około 118 mln funtów na remont „budynku, którego nie jest właścicielem”, a jednocześnie podpisała „długoterminową umowę najmu na niekorzystnych warunkach”.

Muzeum FIFA zostało otwarte w 2016 r. Przystosowano na ten cel dziesięciopiętrowy biurowiec z lat 70. XX w. Na remont budynku wydano 105 mln funtów. Blatter zobowiązał FIFA do podpisania umowy najmu z właścicielem budynku – firmą ubezpieczeniową Swiss Life. Umowę podpisano od razu do 2045 r., a właściciel dostał za to 270 mln funtów. Zdaniem obecnego zarządu FIFA to dużo więcej, niż wynoszą stawki rynkowe.