Fundacja Globalworth ożywia historię

Punktem wyjścia do wystawy jest film "Kartka z Powstania - Virtual Reality Exhibition", będący pierwszym w Polsce fabularyzowanym widowiskiem historycznym zrealizowanym w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR).

Film przenosi nas do Warszawy w sierpniu 1944 roku, skąd śledzimy historię jednego z powstańców warszawskich, kapitana Władysława Sieroszewskiego "Sabały", któremu życie uratował… list od córki. Dzięki doświadczeniu wirtualnej rzeczywistości, widzowie będą mieć wrażenie namacalnego odbioru głębi i odległości oraz dźwięku ambisonicznego (360 st.), które potęgują realizm i efekt uczestniczenia w wydarzeniu oglądanym na ekranie. Widz podąża za akcją, doświadczając bycia częścią walki o wolność razem z powstańcami warszawskimi.

„Kartka z Powstania – Virtual Reality Exhibition” sięga nie tylko po nowoczesne metody narracji, jak technologia VR, jej częścią będzie też instalacja artystyczna składająca się z kilkuset karteczek skierowanych w stronę nieba. Symbolizują one niewypowiedziane życzenia i marzenia, które zniknęły wraz z powstańcami.



- Wystawa "Kartka z Powstania - Wirtualna Rzeczywistość" odegra ważną rolę w edukacji i popularyzowaniu wiedzy o dziedzictwie historycznym Warszawy, szczególnie teraz, kiedy wiele instytucji kieruje się w stronę cyfryzacji. Szkoły i nauczyciele mogą wykorzystać wystawę jako część szerokiego wachlarza możliwości edukacyjnych, pozwalających zaangażować się w najbardziej zaawansowane technologicznie doświadczenia tu i teraz. Dzięki środkom przekazanym przez Fundację Globalworth możliwe stało się bezpłatne udostępnienie wystawy zwiedzającym w określonym czasie i uczestnictwa w tym wyjątkowym pokazie - mówi Georgiana Iliescu, Dyrektor Fundacji Globalworth.



- Dzięki „Kartce z Powstania” nie musimy już wyobrażać sobie, co byśmy zrobili, gdybyśmy żyli w tamtych czasach. Czujemy naszą fizyczną obecność w tym czasie i miejscu, co - przy odpowiedniej wrażliwości - pozwala nam odczuć, jakich wyborów moglibyśmy dokonać. Oglądając scenę walki partyzanckiej, czy mamy ochotę ukryć się czy dołączyć do bitwy? Widząc Warszawę zniszczoną przez wojnę, czy czujemy smutek czy gniew? Dzięki temu, że VR może oszukać ludzki mózg pod względem obecności w danym miejscu, możemy zbliżyć się nieco do odpowiedzi na te pytania - mówi Tomasz Dobosz, reżyser filmu „Kartka z Powstania”.

Wystawa będzie otwarta i dostępna dla zwiedzających od 1 sierpnia 2021 do 31 lipca 2022 w Hali Koszyki w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 bezpłatnie, bez zapisów. Pokazy są przeznaczone dla widzów powyżej 12 roku życia.

Podczas pokazów zachowane są wszystkie środki bezpieczeństwa związane z COVID-19 (dezynfekcja urządzeń, maski ochronne).