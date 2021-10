Fundacja Globalworth z programem stypendialnym dla muzyków

Fundacja Globalworth wraz z Fundacją Juliana Cochrana uruchamiają program stypendialny “Bridge to the Future - Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków”, którego celem jest wspieranie utalentowanych instrumentalistów oraz wokalistów w ich indywidualnych wyzwaniach związanych z rozwojem zawodowym.

Program skierowany jest do artystów-muzyków w wieku od 18 do 26 lat, którzy uczęszczają do szkół muzycznych II stopnia lub uczelni muzycznych na terenie całego kraju.

15 laureatów otrzyma po 2000 euro stypendium na rozwój artystyczny.

Jest to możliwe dzięki Partnerowi Głównemu programu – Fundacji Globalworth, która od kilku lat wspiera także artystów w Rumunii (program „Young Talents”). Celem Funduszu jest wspieranie i promocja młodych muzyków w zakresie ich rozwoju zawodowego i edukacyjnego poprzez przyznawanie stypendiów. Stypendium umożliwi im udział w kursach mistrzowskich, rezydencjach artystycznych i wizytach studyjnych oraz finansowanie koncertów, zaciągnięcie porad prawnych, udział w profesjonalnych zajęciach networkingowych i mentoringowych.

Program przyczyni się w znaczącym stopniu do rozwoju zawodowego laureatów. W obecnej, pandemicznej sytuacji Fundacja Juliana Cochrana zauważyła duże zapotrzebowanie w środowisku polskich muzyków klasycznych na programy wsparcia. Do poprzednich projektów CSR Fundacji Juliana Cochrana zgłosiło się ponad tysiąc polskich artystów-muzyków młodego pokolenia.

- W programie „Bridge to the Future – Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków” liczą się nie tylko umiejętności muzyczne, ale także biznesowe podejście do własnej kariery i uwzględnienie jej różnych aspektów. Jestem przekonany, że naszymi stypendystami będą fantastyczni muzycy z kreatywnymi pomysłami na budowanie swojej ścieżki zawodowej. Chcemy odpowiadać na rzeczywiste potrzeby młodych muzyków i wspierać ich w indywidualnych wyzwaniach związanych z rozwojem zawodowym, artystycznym i osobistym - mówi Jakub Fiebig, Prezes Fundacji Juliana Cochrana.