W ramach projektu dostępna jest również przestrzeń tzw. Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) wyposażona przez Centrum Nauki Kopernik w 15 interesujących eksponatów ukazujących doświadczalny charakter nauki. Salę główną uzupełnia tzw. majsternia, czyli miejsce, w którym można samodzielnie lub grupowo podejmować wyzwania logiczne, konstrukcyjne i inżynieryjne. Eksponaty są wobec siebie komplementarne i pozwalają doświadczyć zjawisk w różny sposób, co umożliwia głębsze zrozumienie badanych zagadnień. To dodatkowe atrakcje dla wszystkich odwiedzających i zainteresowanych poznawaniem świata nauki w praktyczny i kreatywny sposób.

Stolica eXperymentu jest spółką, której udziałowcem w 90% jest Miasto Gniezno, a w 10% Powiat Gnieźnieński. Samorządy gwarantują jej stabilność finansową. Fundusze, w wysokości 8,5 mln zł, niezbędne do budowy centrum edukacyjnego gnieźnieński samorząd pozyskał z Fundacji VILLUM FONDEN wchodzącej w skład Fundacji VELUX, pozostałe środki zagwarantowało Miasto Gniezno.

Fundacja VELUX już od dwudziestu lat przyznają granty na realizację projektów społecznych ważnych dla polskiego społeczeństwa. Od 2018 roku FUNDACJE skupiają się na projektach dotyczących edukacji zawodowej młodzieży. Przykładem jest wsparcie niezwykle ambitnego projektu, jakim jest Stolica eXperymentu w Gnieźnie. Mamy nadzieję, że miejsce to pomoże w edukacji uczniów na miarę dzisiejszych, dynamicznie zmieniających się czasów. Będzie źródłem nowoczesnej wiedzy technicznej, miejscem przygotowującym młodych ludzi do wyzwań obecnego i przyszłego rynku pracy – mówi Lidia Mikołajczyk-Gmur , konsultant Fundacji VELUX w Polsce.

Dwukondygnacyjny budynek ma ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i powstał w tzw. kwadracie edukacyjnym przy ul. Słowackiego w Gnieźnie.

Jako jeden z największych zakładów produkcyjnych w regionie, gdzie działamy już od 25 lat, czujemy wielką odpowiedzialność, aby wspólnie z przedstawicielami władz miejskich przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnej. Wierzymy, że Stolica eXperymentu przysłuży się wielu młodym ludziom, zainspiruje do poszukiwań nowych rozwiązań, innowacji, i wyposaży ich w odpowiednią wiedzę niezbędną do znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w Przemyśle 4.0. Automatyzacja, robotyzacja przemysłu to bowiem przyszłość i chcemy, aby gnieźnieńska młodzież była do niej dobrze przygotowana – mówi Robert Purol, dyrektor fabryk VELUX w Gnieźnie.