Galeria Młociny partnerem Przeszkodowego Biegu Hutnika

Tegoroczna, 5. edycja Przeszkodowego Biegu Hutnika odbędzie się 10 października, kolejny raz odsłaniając nowe, niedostępne na co dzień rejony Huty ArcelorMittal Warszawa. Po rocznej przerwie uczestnicy ponownie wbiegną do hal przemysłowych oraz budynków, by na trasie zmierzyć się z licznymi przeszkodami. Galeria Młociny, która ponad dwa miesiące temu przedłużyła współpracę sponsoringową z „Dumą Bielan”, ponownie zaangażowała się jedną z lokalnych inicjatyw. Tym razem centrum handlowe zostało oficjalnym partnerem słynnego, sportowego wydarzenia. W ramach inicjatywy obiekt ufunduje nagrody oraz upominki dla uczestników. Co więcej, w Galerii Młociny 9 października zainteresowani będą mogli odebrać pakiety startowe, a w dniu wydarzenia skorzystać z darmowego parkingu na terenie obiektu.

– Wspieranie „Dumy Bielan” jest istotną częścią naszej strategii lokalnej, w ramach której regularnie angażujemy się w społeczne życie dzielnicy. Dołączenie do grona partnerów tegorocznej edycji Przeszkodowego Biegu Hutnika było więc dla nas kwestią niezwykle istotną, ale też naturalną. Cieszymy się, że będziemy częścią projektu wywołującego wśród mieszkańców Bielan niezwykle pozytywne emocje. Inicjatywa na stałe wpisała się w kulturę dzielnicy, zachęcając mieszkańców do sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie – komentuje Emilia Szkudlarek, Dyrektor Galerii Młociny.

Planowany dystans tegorocznego biegu wyniesie blisko 12 kilometrów, co czyni zbliżającą się edycję najdłuższą i prawdopodobnie najcięższą z dotychczasowych. Ukończenie zawodów będzie wymagać wytrzymałości, siły, gibkości, skoczności oraz pomysłowości, a przede wszystkim „żelaznego” charakteru, który niejednokrotnie zostanie poddany próbie.

– Raz do roku wrota Huty ArcelorMittal Warszawa otwierają się dla uczestników Przeszkodowego Biegu Hutnika. To miejsce, które z uwagi na swój wyjątkowy, industrialny klimat oraz zapierające dech w piersiach, przemysłowe krajobrazy nie pozostawi nikogo obojętnym. Udział w zawodach to świetna lekcja pokory oraz ekstremalne wyzwanie dla wszystkich miłośników sportu i aktywnego wypoczynku, a ich gospodarz ma szczególne znaczenie dla piłkarskiego Hutnika. "Duma Bielan" w pierwszych latach swojego istnienia funkcjonowała jako klub przyzakładowy Huty. Cieszymy się, że Galeria Młociny dołączyła do grona partnerów industrialnej imprezy, która – poza wymiarem sportowym – łączy i integruje wiele bielańskich organizacji oraz środowisk – dodaje Michał Hasik, rzecznik prasowy Hutnika Warszawa oraz jeden z organizatorów biegu.

Po rocznej przerwie powraca rywalizacja dla najmłodszych – Przeszkodowy Bieg Hutniczka. Na specjalnym torze przeszkód wystąpią dzieci w wieku od lat 4 do 16 - na dystansach od 600 do 1600 metrów. Również dla nich przewidziano medale i nagrody.