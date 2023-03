Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego przekazała voucher na zabiegi rehabilitacyjne w Sanatorium Uzdrowiskowym Interferie Argentyt w Dąbkach dla Laury Szałek.

Laura cierpi na leukodystrofię i niedawno przeszła udaną operację dzięki wsparciu branży hotelarskiej.

Fundacja PHH „Hotele dla Medyków” przekazała na ten cel 100 tys. zł.

W lutym rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na leczenie małej Laury – córeczki Macieja Szałka, dyrektora Kolumna Park Hotel. Dziewczynka cierpi na leukodystrofię, a jedyną szansą na poprawę jej komfortu życia jest operacja i rehabilitacja. Hotelarze z całej Polski włączyli się w akcję i bardzo szybko udało się zebrać 70 tysięcy złotych. Fundacja Polskiego Holdingu Hotelowego dołożyła brakującą kwotę 100 tysięcy złotych, co pozwoliło na pokrycie całkowitego kosztu operacji i rehabilitacji w renomowanym ośrodku w Warszawie. Dzięki specjalistom operacja przebiegła planowo i zakończyła się pełnym sukcesem.

- Jesteśmy hotelarzami, ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Nasza fundacja powstała w bardzo trudnym czasie, natomiast od samego początku była wymyślona po to, aby pomagać ludziom, a przede wszystkim hotelarzom. Podczas okresu zamknięcia hoteli ze względu na Covid udało nam się sfinansować tysiące noclegów dla kadry medycznej walczącej ze skutkami pandemii. Ta pomoc trafiła do ponad 20 hoteli, które przyjmowały u siebie medyków. Dla niektórych to były środki, które miały decydujący wpływ na przetrwanie tego trudnego okresu. Teraz nastały lepsze czasy i dzięki naszemu modelowi biznesowemu jesteśmy w stanie przekierować naszą dalszą pomoc na inne cele. Jak tylko dowiedzieliśmy się o historii Laury, cały mój zespół zareagował błyskawicznie, a nasze decyzje były całkowicie naturalne. Jednak prawdziwymi bohaterami w tej historii są rodzice Laury. To dla nas piękny i wzruszający przykład rodzicielstwa i prawdziwej walki o zdrowie własnego dziecka. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślali, że w życiu trzeba umieć się dzielić dobrem, bo dobro zawsze wraca. Tak jak cały polski świat hotelarski my również trzymamy kciuki za Laurę i jej Rodziców. Z uwagą będziemy śledzić i wspierać jej dalsze postępy zdrowotne – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Nie sposób opisać słowami uczuć jakie nam towarzyszyły, ale mogę Państwu opisać ten stan jako euforia wdzięczności, wzruszenia oraz szczęścia. Jesteśmy poruszeni całą sytuacją i bardzo wdzięczni. Nasze wyrazy podziękowania i wdzięczności kierujemy dla Polskiego Holdingu Hotelowego, Fundacji Hotele dla Medyków i Wszystkich ludzi, którzy dołożyli swoją cegiełkę, aby ratować Laurę. Z dnia na dzień jest coraz lepiej... Laura ma siłę dzięki nam Wszystkim! Serdecznie Was pozdrawiamy i Dziękujemy! – podkreśla Maciej Szałek, tata Laury, dyrektor Kolumna Park Hotel.

Laura przejdzie dalszą rehabilitację w Sanatorium Uzdrowiskowym INTERFERIE Argentyt w Dąbkach – jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów uzdrowiskowych dla małych dzieci w Polsce. Voucher na zabiegi rehabilitacyjne dla Laury przekazał osobiście Łukasz Ciołek, prezes spółki Interferie, należącej do Grupy PHH. Sanatorium Interferie Argentyt znajduje się urokliwym położeniu pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Bukowo. Od piaszczystej, szerokiej plaży obiekt dzieli zaledwie 100 metrów, a od strony południowej kompleks sąsiaduje z malowniczym Jeziorem Bukowo, które oddalone jest o jedyne 50 metrów. Sanatorium oferuje ponad 40 zabiegów uzdrowiskowych z zakresu kinezyterapii, hydroterapii i balneologii, które przeprowadzane są przez doświadczonych specjalistów medycznych i fizjoterapeutów.





