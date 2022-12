Grudzień dla wszystkich naszych pracowników to jeden z najbardziej wyjątkowych momentów w ciągu roku, to czas dzielenia się dobrem nie tylko z najbliższymi, ale również lub przede wszystkim z najbardziej potrzebującymi. Staramy się być zawsze blisko ludzi i nieść pomoc oraz wsparcie tam, gdzie jest ono potrzebne, co również określa nas jako hotelarzy. W tym roku szczególnie pragniemy oddać hołd i szacunek Bohaterom, którzy w trudnych czasach naszej ojczyzny mieli odwagę walczyć za naszą wolność. Dzięki takim pięknym postaciom również my, hotelarze i ludzie turystyki, mamy wielki przywilej żyć w wolnym kraju, funkcjonować i rozwijać się. W tym świątecznym okresie czujemy potrzebę spotkania się z naszymi kombatantami, przekazania im świątecznych paczek, a także spędzenia z nimi czasu, który jest największą wartością, zarówno dla nich, jak i dla nas – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.