Dla naszej grupy hotelowej to niezwykle istotne, że możemy wspierać projekt SamoDZIELNI Fundacji PFR i tym samym przyczynić się do rozwoju młodych ludzi, którzy właśnie wkraczają w dorosłość. Grupa PHH liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tysiącami pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju, dlatego na przykładzie naszych obiektów możemy pokazać cały wachlarz możliwości rozwoju kariery zawodowej w branży hotelarskiej. Wkraczanie w dorosłość to niezwykle ważny i decydujący okres w życiu młodych ludzi, dlatego chcemy im pokazać, że jedną z możliwości wyboru swojej ścieżki zawodowej jest hotelarstwo, gdzie można rozwijać się, awansować i spełniać swoje pasje – mówi Magdalena Szefernaker, Rzecznik Prasowy Polskiego Holdingu Hotelowego.