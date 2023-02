Żabka chce budować partnerstwa na rzecz pozytywnej zmiany oraz wspierać innowacyjność, dlatego poszukuje do współpracy podmioty oferujące rozwiązania wspomagające transformację ekosystemu convenience.

Żabka poszukuje poprzez Venture Studio.

To ednostka, która wyszukuje startupy w oparciu o bieżące potrzeby biznesu, ale również na podstawie trendów i insightów konsumenckich.

Pomagają w tym programy akceleracyjne – Foodtech Lab, Startup Impact Program i Żabka Future Lab, którego 2. edycja właśnie wystartowała.

Grupa Żabka podejmuje współpracę ze startupami, które tworzą innowacyjne rozwiązania dla handlu detalicznego, szczególnie w obszarach e-commerce, q-commerce i Direct to Consumer (D2C). Aby dotrzeć do jak najszerszego grona innowatorów, połączyliśmy siły z lokalnymi organizacjami zrzeszającymi startupy oraz międzynarodowymi programami akceleracyjnymi. Stworzyliśmy także trzy autorskie pogramy: Żabka Future Lab dla startupów tworzących rozwiązania przyszłości, Startup Impact Program dla startupów pozytywnego wpływu i Foodtech Lab dla startupów tworzących innowacje w obszarze żywności – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, Grupa Żabka.

Grupa Żabka, dzięki sile ekosystemu convenience, który tworzy, oferuje młodym przedsiębiorstwom możliwość wdrożenia produktu lub rozwiązania na dużą skalę. W 2022 roku zespół Venture Studio przeanalizował zgłoszenia 1335 startupów, spotkał się z ponad 100 podmiotami, a 13 z nich zaprosił do pilotażu produktu lub rozwiązania.

Dzięki mapowaniu innowacji w Grupie Żabka przez Venture Studio, identyfikujemy wyzwania, z którymi mierzą się poszczególne obszary biznesowe. Dzięki temu określamy priorytetowe kierunki do poszukiwania rozwiązań na rynku, w duchu open innovation. Wybierając startupy, kierujemy się ich dopasowaniem do naszej strategii oraz potencjałem rozwoju, z uwzględnieniem trendów rynkowych – podkreśla Karol Gajewicz.

Dla najlepszych startupów, które Grupa zaprasza do współpracy, przewidziane są testy konsumenckie, komercyjny pilotaż, a nawet wsparcie finansowe na dalszy rozwój. Dodatkowo startupy mogą liczyć na dostęp do laboratorium sensorycznego, wsparcie eksperckie oraz liczne okazje do nawiązywania relacji kluczowych dla rozwoju biznesu. Zaproszenie do dalszej współpracy przez Venture Studio oznacza dla startupów możliwość współpracy ze wszystkimi podmiotami Grupy Żabka i szansę na przetestowanie swoich rozwiązań w najszybciej rozwijającej się sieci sklepów convenience w Polsce.

W ubiegłym roku Venture Studio przeprowadziło cztery programy akceleracyjne, każdy skierowany do innej grupy młodych przedsiębiorstw – w tym Żabka Future Lab, Foodtech Lab i aż 2 edycje Startup Impact Program.

6 lutego br. wystartowała 2. edycja Żabka Future Lab – flagowego programu akceleracyjnego Grupy Żabka, w ramach którego poszukiwane są innowacyjne spółki , które pomogą rozwinąć ekosystem convenience, zaoferują klientom nowe usługi, usprawnią logistykę, zoptymalizują operacje oraz przyczynią się do transformacji Grupy w światowego lidera branży retail.

Wyłonione w ramach Żabka Future Lab startupy mają szansę na przetestowanie swoich produktów i usług nie tylko w ponad 9 tys. sklepów sieci, w tym w autonomicznych Żabkach Nano, ale także w centrach logistycznych. Mogą też uzyskać dostęp do infrastruktury partnerów Grupy.

Wśród laureatów 1. edycji programu Żabka Future Lab jest m.in. Virbe – platforma, która umożliwia tworzenie interaktywnych awatarów 3D i wykorzystywanie ich w obsłudze klienta. Żabka testuje je w autonomicznych sklepach Żabka Nano, by ułatwić klientom zakupy i wnieść ich doświadczenia na nowy poziom.

Wielkie zmiany składają się z małych decyzji dokonywanych na co dzień. Dlatego Grupa Żabka, poprzez Venture Studio aktywnie poszukuje również startupów pracujących nad rozwiązaniami ułatwiającymi konsumentom zmianę codziennych nawyków zakupowych na lepsze dla nich samych i dla Ziemi. Służy temu program akceleracyjny Startup Impact Program. Grupa realizuje go wspólnie z Kozminski Business Hub – organizacją zajmującą się poszukiwaniem i wspieraniem startupów przy Akademii Leona Koźmińskiego. Program skierowany jest do młodych przedsiębiorstw, których celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na otoczenie, czyli działających na rzecz ekologii, zdrowia czy przedsiębiorczości. Do tej pory KBH i Grupa Żabka zrealizowali wspólnie 2 edycje programu.

W Startup Impact Program mogą wziąć udział startupy, których rozwiązania dotyczą czterech obszarów: zmniejszanie śladu środowiskowego, opakowania przyszłości, rozwój przedsiębiorczości oraz dobrostan i równe szanse. Projekty, które zwyciężyły w 2. edycji konkursu dotyczą: opracowania technologii szybkiego schładzania napojów bez użycia prądu (E-ice), produkcji biopolimerów (Seasoil) oraz opracowania inteligentnych kompostowników nadających się do użycia w warunkach miejskich, a nawet biurowych (Vermico).

Grupa Żabka chce też dawać młodym przedsiębiorcom szansę na wspólne tworzenie innowacyjnych produktów spożywczych, które mogą ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów w zakresie dobrego odżywiania i zrównoważonego stylu życia. Służy temu program akceleracyjny Foodtech Lab, którego 1. edycja została uruchomiona w październiku ub.r.

Projekt skierowany jest do startupów z całej Europy. Zgłaszały się do niego podmioty oferujące rozwiązania z takich obszarów jak: innowacyjne produkty spożywcze, alternatywne źródła białka, żywność funkcjonalna czy rozwiązania wspierające recykling i wielokrotne użycie.

W zakończonej właśnie 1. edycji Foodtech Lab wzięło udział 140 startupów z 20 krajów. W gronie laureatów znaleźli się: SERio Roślinny ser – wegańskie sery z łubinu, BIO COOLS – kriogeniczne, wegańskie lody, New Granny – funkcjonalne napoje kawowe z wysoką zwartością białka, Small Giants – proteinowe, zdrowe przekąski z insektów oraz Fermentful – roślinny kefir dbający o odpowiednią florę jelitową. Zwycięskie startupy będą mogły zrealizować pilotażowe wdrożenia swoich rozwiązań w ramach ekosystemu Grupy Żabka.

Za poszukiwanie innowacji i wkład w rozwój polskiego systemu startupów Grupa Żabka została nagrodzona w II edycji rankingu KREATORZY Polskiej Sceny Startupowej, stworzonego przez MamStartup we współpracy z PFR Ventures. Grupa otrzymała wyróżnienie w kategorii „Organizacje i Innowacje”, a jurorzy docenili ją za strategię wsparcia rodzimych startupów poprzez programy akceleracji.

