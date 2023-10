28 września swoje 10-te urodziny świętował Hampton by Hilton Warsaw Airport, należący do Polskiego Holdingu Hotelowego. Przez ostatnie 10 lat blisko 435 tysięcy osób skorzystało z jego usług hotelowych.

Obiekt przygotował wieczór pełen atrakcji, na który przybyli stali klienci oraz zaprzyjaźnieni goście.

W uroczystości wzięli udział partnerzy biznesowi, przedstawiciele firm współpracujących z hotelem oraz goście hotelowi.

Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Lotniska Chopina, w niewielkiej odległości od największej warszawskiej dzielnicy biznesowej i 7 km od ścisłego centrum miasta.

Uczestnicy imprezy mieli zapewnionych wiele atrakcji m. in. występ saksofonisty, możliwość skorzystania z foto budki 360 oraz pokaz barmański.

Gościom czas również urozmaicał iluzjonista, którego magiczne sztuczki zachwyciły publiczność. Ponadto, szef kuchni, Mateusz Wojtkowski wraz z zespołem przygotował dla przybyłych gości pyszny poczęstunek, między innymi lody tajskie czy gofry z bogatymi dodatkami. Nie zabrakło również urodzinowego tortu.

– Cieszę się, że możemy świętować ten dzień w tak wspaniałym gronie. Dzisiejsza data jest dla nas wyjątkowa, ponieważ są to nasze okrągłe 10. urodziny. To święto nasze, naszych partnerów, ale przede wszystkim naszych gości. Przez te 10 lat gościliśmy blisko 435 tysięcy gości. Nie byłoby to możliwe bez zgranego, profesjonalnego i uśmiechniętego zespołu, któremu z tego miejsca bardzo dziękuję za codzienną i ciężką pracę. Z okazji naszych urodzin, życzę nam kolejnych, rekordowych wyników i samych zadowolonych gości – tak podsumował jubileusz hotelu Matthieu Carrour, dyrektor Hampton by Hilton Warsaw Airport.

Hampton by Hilton Warsaw Airport powstał w 2013 roku. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Lotniska Chopina, w niewielkiej odległości od największej warszawskiej dzielnicy biznesowej i 7 km od ścisłego centrum miasta. Oferuje 116 pokoi, bar i restaurację, salę fitness, salę konferencyjną, jak również strefę workzone z naturalnym światłem. Hotel posiada również parking dla gości.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl