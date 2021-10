Helios wspiera Fundację DKMS

Znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku” – misja Fundacji DKMS trwa w Polsce nieprzerwanie od 13 lat. Wspiera ją ponad 1 700 tys. Polaków, którzy postanowili zarejestrować się w Fundacji. Sieć kin Helios popiera tę misję w 100 proc., dlatego już w najbliższą sobotę zaprosi kinomanów wybierających się do warszawskiego kina w Blue City do odwiedzenia punktu informacyjnego znajdującego się na terenie obiektu, w którym dowiedzą się, jak dołączyć do grona potencjalnych dawców.

CZYTAJ TEŻ: ŚWIETNY RESTART KIN HELIOS

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Polsce średnio co 40 minut ktoś dowiaduje się o tym, że choruje na nowotwór krwi. Choroba dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci, a przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych wielokrotnie stanowi operację ratującą życie. Dlatego tak istotne jest podnoszenie świadomości w tym zakresie, a jednocześnie poszerzanie bazy osób, wśród których można szukać potencjalnych dawców.

Szczegółowe informacje na temat działalności Fundacji DKMS, a także wyczerpujące wskazówki, jak zaistnieć w bazie dawców i kto dokładnie może dawcą zostać, dostępne są na stronie www.dkms.pl.

Dobrym wstępem do poszerzenia wiedzy będzie również wizyta w punkcie informacyjnym na terenie warszawskiego kina Helios, do którego sieć zaprasza gorąco już w najbliższą sobotę, 16 października br.