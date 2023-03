Fundacja Sztuka w Mieście ogłosiła wyniki konkursu Art Walk Open Call 2023 organizowanego we współpracy z Ghelamco Poland.

Zwycięska praca – koncepcja wystawy – została wybrana przez jury jednogłośnie.

Zostanie zaprezentowana w warszawskiej galerii Art Walk na placu Europejskim jeszcze w tym roku.

W tegorocznej edycji konkursu Art Walk Open Call 2023 zwycięski okazał się projekt „Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” autorstwa Magdaleny Lazar i Piotra Urbańca. To artystyczne duo zaproponowało wystawę site-specific nawiązującą do architektury miejsca, kształtów okna galerii, a także krajobrazu okolicy wraz z jej warunkami atmosferycznymi. Swoimi badaniami obejmują obiekty, eksperymentując, tworząc dokumentacje wideo oraz instalacje, poszczególne okna galerii traktując jako wehikuły czasu przyszłości.



- Jury wzięło pod uwagę oryginalność oraz wielopłaszczyznowość koncepcji artystycznej projektu. “Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” jest pracą ciekawą pod względem wyboru tematu, z jednej strony rozwijając nieoczywiste wątki fizjonomii miasta, z drugiej wpisując się w problematykę kontroli miejskiego krajobrazu. Jednocześnie postawiony temat traktowany jest tu w nieco ironiczny sposób, adekwatny do praktyki artystki i artysty. W ocenie jury projekt „Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” zawiera potencjał dużej atrakcyjności wizualnej i wysokiej jakości estetycznej planowanej wystawy. Koncepcja wyróżnia się różnorodnością formalną projektu, przy jednoczesnym zachowaniu spójności narracyjnej, a także przemyślanym merytorycznie i technicznie sposobem nawiązania dialogu pomiędzy prezentowanymi pracami a architekturą galerii Art Walk – mówi Marta Czyż, członkini rady programowej Art Walk i składu jury konkursu.

Pomimo tego, że organizator konkursu nie przewidział dodatkowych nagród i wyróżnień, Jury konkursowe zdecydowało się przyznać cztery wyróżnienia honorowe następującym pracom, wraz z uzasadnieniem:

Projekt zgłoszony przez Sebastiana Trzoskę pn. „Sofizmat rysunkowy dla 24 godzin skupienia” – za wnikliwe podejście do aspektu czasu i refleksję nad pułapkami technologizacji rzeczywistości; wielowymiarowe podejście do uniwersalnych wartości w kontekście mechanizacji rytmu dobowego i koncepcji “społeczeństwa zdarzeń”; oraz performatywny wyraz projektu.

Fot. Mat. pras. Projekt zgłoszony przez Kamilę Szejnoch pn. „Power Plant. Lenin też był grzybem” – za ironiczne, lekkie i jednocześnie niejednoznaczne podejście do propagandy i polityki w kontekście historii Rosji i obecną krytykę, która dzięki takim projektom objawia się na wielu poziomach.

Fot. Mat. pras. Projekt zgłoszony przez Karolinę Jarzębak pn. „There Is Meaning in the Dirt” – za sprawne podejście i połączenie fenomenu archeologii oraz współczesnych technologii, mediów społecznościowych i fake newsów.

Fot. Mat. pras. Projekt zgłoszony przez Simone Rueß pn. „INhabit cityScape” – za analityczne podejście do otoczenia galerii Art Walk, wpisanie się w strategię działań fundacji, a także niecodzienną propozycję partycypacyjnego badania przestrzeni miejskiej.

Fot. Mat. pras.

