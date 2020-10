Impresjoniści i postimpresjoniści w 3D we wnętrzach MCK

Blisko 60 dzieł najpopularniejszych impresjonistów i postimpresjonistów do obejrzenia w technologii 3D. „Ożywione” obrazy takich klasyków jak: Cezanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet, Morisot, Renoir, Sisley, Vincent Van Gogh, Whistler. Jedyna tego typu europejska wystawa zawita do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach w dniach 3-4 października 2020 r.

– Oglądanie obrazów jest niecodziennym przeżyciem, które zostaje w naszej pamięci na długo, ale co jeśli przeniesiemy wszystko do świata trójwymiaru? Dzięki zastosowanej technice dzieła największych malarzy zyskują jeszcze większą głębię i ekspresję. Można zobaczyć szczegóły, których wcześniej nie byliśmy w stanie dostrzec. Światło przebija przez korony drzew, zmuszając oglądających by zmrużyli oczy. Słoneczników, aż chciałoby się dotknąć, tak stają się realne, a groźne burzowe chmury rozciągają się nad rozkołysanym morzem. Wszystko jest w nieustannym ruchu, mimo, że czasem to widok „martwej natury” – mówi Barbara Vogt, dyrektor wystawy.

Blisko 60 dzieł tworzących ekspozycję zostało przetworzonych do wersji 3D z użyciem technologii anaglif red-cyjan. Zwiedzanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym poprzedzone jest wprowadzeniem przewodnika. Każdy uczestnik otrzymuje jednorazowe okulary.

– Zapraszamy do magicznego świata impresjonizmu. W przestronnych i industrialnych wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach będzie to podróż bezpieczna i komfortowa – mówi Marcin Stolarz, prezes firmy PTWP Event Center, która zarządza Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Wystawa malarstwa impresjonistów i postimpresjonistów w 3D odbędzie się po raz pierwszy w Katowicach, w dniach 3-4 października.