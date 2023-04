Food Fyrtel cieszy się rosnącą popularnością. Od samego początku zależało nam na tym, by był czymś więcej niż konceptem gastronomicznym. Chcemy, by odpowiadał na potrzeby klientów oraz mieszkańców Poznania, dlatego rozszerzyliśmy go o nową przestrzeń. Dzięki powstaniu Sceny Food Fyrtla, miejsce zyska jeszcze ciekawsze oblicze i stanie się centrum interesujących wydarzeń – mówi Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.