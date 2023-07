InPost rozpoczyna współpracę z Fundacją Wspierania Polskiego Kolarstwa. Logotyp marki do końca 2023 roku będzie eksponowany na odzieży startowej szosowej kadry narodowej oraz samochodach reprezentacji, podczas zbliżającego się Tour de Pologne i sierpniowych mistrzostw świata w Glasgow.

W sporcie szukamy tego, co wartościowe, wyjątkowe i świeże, dlatego zaangażowaliśmy się w strategiczne wsparcie polskiego kolarstwa. To dyscyplina, która ma bardzo duży potencjał rozwoju. Rower to też przyjazny środowisku sposób transportu, co koresponduje z naszym konsekwentnym proekologicznym podejściem i dążeniem do minimalizowania śladu węglowego. Jako InPost, wesprzemy reprezentantów Polski rywalizujących na najważniejszych międzynarodowych wyścigach, ale będziemy też rozwijać młode talenty w drodze na kolarski szczyt. Współpracę z Polskim Związkiem Kolarskim wykorzystamy również na polu biznesowym jako efektywną platformę do prowadzenia działań komunikacyjnych i marketingowych, budujących świadomość oraz pożądany wizerunek marki – mówi Izabela Karolczyk Szafrańska, Chief Marketing Officer Grupy InPost.