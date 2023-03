Tydzień był długi i obfity. Poszliśmy na przykład poszukać trochę zielonego na początku wiosny. Na lewo most, na prawo betonoza, a na Woli znaleźliśmy park i to pod dachem. No, dobra. Prawie. I nie tylko.

Zdecydowanie jednym z hot newsów tego tygodnia było zapowiadane przez nas wcześniej odkrycie kart AFI Europe i Echo Investment w sprawie inwestycji przy Towarowej 22. Co wiadomo o nowej wersji projektu, który jest przez deweloperów anonsowany jako rewolucja w myśleniu o mieście i mixed-use? I dlaczego park nie musi rosnąć pod gołym niebem?

