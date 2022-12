Co trzeci pracownik pragnie wyjazdu firmowego dla siebie, a także dla swoich rodzin. Dla współczesnego pracownika pensja stanowi tylko jeden z elementów zatrudnienia.

Aż 97 proc. polskich firm w ostatnim półroczu prowadziło rekrutację – wynika z badania „Rynek pracy 2022. Półroczny przegląd trendów” realizowanego przez Hays.

Najczęściej, bo aż w 99 procentach przypadków, poszukiwano pracowników na stałe. T

o wyraźny sygnał dla pracodawców, iż – aby zatrzymać pracowników w firmie – powinni podejmować odpowiednie aktywności.

Istotne są nowoczesne benefity, dopasowane do potrzeb pracowników. Jednym z nich jest wyjazd firmowy.

Wiele firm funkcjonujących na polskim rynku poszukuje wykwalifikowanych pracowników. Z brakiem talentów boryka się branża IT, a także sprzedaż, produkcja, finanse i księgowość czy inżynieria. W obecnej sytuacji pracodawcy powinni podejmować wszelkie aktywności, aby zatrzymać pracowników na dłużej w firmie. Bowiem konkurencja rośnie.

Co trzeci pracownik pragnie wyjazdu firmowego dla siebie, a także dla swoich rodzin. Dane pokazują, że osoby zatrudnione wymagają od pracodawców podejmowania dodatkowych aktywności. Dla współczesnego pracownika pensja stanowi tylko jeden z elementów zatrudnienia.

Budowanie marki pracodawcy odgrywa ogromną rolę w procesie pozyskiwania pracowników. Należy podejmować wszelkie działania, które przekonają pracowników i kandydatów, że dana firma stanowi atrakcyjne środowisko pracy. Da możliwości rozwoju i pozyskiwania nowych umiejętności. Wśród najpopularniejszych benefitów znajduje się wyjazd integracyjny. Aby stanowił element employer brandingu powinien być zorganizowany w odpowiedni sposób – uważa Sebastian Kopiej, CEO agencji PR Commplace.

Kluczem do organizacji imprezy integracyjnej na wysokim poziomie jest działanie według strategii. Dokładnie zaplanowany event, z dużą liczbą atrakcji, wpłynie pozytywnie na wizerunek pracodawcy.

W jaki sposób zorganizować imprezę, by stała się elementem employer brandingu? Na początku warto zweryfikować potrzeby pracowników. W tym celu pracodawcy powinni przeprowadzić ankietę wśród zatrudnionych. Zapytać, jakiego rodzaju wyjazdu oczekują, dokąd chcą jechać, a także na ile dni. Kolejnym krokiem jest zaangażowanie pracowników w organizację imprezy.

Dobra atmosfera w pracy jest kluczowa. Zintegrowani pracownicy nie mają kłopotów z komunikacją, a praca zespołu jest efektywniejsza. Pamiętajmy, że impreza firmowa powinna być szczegółowo zorganizowana. Z dbałością o każdy element. Na początku wybierzmy destynację i odpowiednie miejsce. Hotel powinien posiadać przestrzenie, w których przedsiębiorcy zorganizują wspólne aktywności dla pracowników – dodaje Sebastian Kopiej, CEO Commplace.

Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas organizacji wyjazdu integracyjnego? Warto zadbać o szczegółowy plan, który powinien być odpowiednio wcześnie zaprezentowany uczestnikom. A co jest obecnie na topie wśród aktywności? Wiele firm wybiera turnieje kulinarne, a do udziału w nich zaprasza znane osobistości z telewizji. Kolejnym hitem jest Runnmagedon – sport pomaga dążyć do wspólnego celu i uczy rywalizacji, ale także współpracy.

A dlaczego pracodawcy powinni organizować wyjazdy integracyjne? Duża rotacja na rynku sprawia, że poszukiwane są nowe metody utrzymania pracownika w firmie. Wspólne spędzanie czasu buduje zespół. A to pracownicy są najlepszymi ambasadorami marki. To oni mogą negatywnie bądź pozytywnie wpływać na wizerunek firmy. I warto o tym pamiętać.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl