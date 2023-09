Jarosław Zagórski, Ghelamco Człowiekiem Roku Propertynews.pl! Statuetki Prime Property Prize powędrowały też m.in. do Roberta Dobrzyckiego, Panattoni i Katarzyny Chwalbińskiej-Kusek, Savills. Spytaliśmy, jakie znaczenie ma dla nich ta nagroda.

Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco został Człowiekiem Roku Propertynews.pl!

Statuetki Prime Property Prize powędrowały też m.in. do Roberta Dobrzyckiego, dyrektora generalnego, współwłaściciela, Panattoni Europe, UK and India - w kategorii Deweloper Roku.

Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Savills Polska, ekspertka i pasjonatka w obszarze zrównoważonego budownictwa, odebrała nagrodę w kategorii Strategia ESG.

Spytaliśmy Jarosława Zagórskiego, Katarzynę Chwalbińską-Kusek oraz Roberta Dobrzyckiego o to, jakie znaczenie ma dla nich ta nagroda:

- To olbrzymie wyróżnienie. Traktuję nagrodę jako wyraz dużego zaufania, jeśli chodzi o Czytelników Propertynews.pl, Jury i specjalistów z branży. Nie spodziewałem się - mówi Jarosław Zagórski. - To impuls, by w przyszłości działać jeszcze lepiej - dodaje.

Katarzyna Chwalbińska-Kusek podkreśla, że nagroda jest dla niej bardzo osobista, a przyznanie statuetki w tej kategorii dowodzi, że aspekt zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważny na rynku nieruchomości.

- To duże wyróżnienie, że deweloper magazynowy mógł wygrać w kategorii Deweloper Roku - uważa Robert Dobrzycki.

18 września 2023 r., podczas wieczornej Gali, poznaliśmy laureatów konkursu Prime Property Prize 2023. Poznaj wszystkich nagrodzonych:

Plebiscyt wyłonił firmy oraz inwestycje, które wywarły największy wpływ na rynek nieruchomości i budownictwa w ostatnim roku.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl