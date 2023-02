PORa na festiwal, czyli na drugą odsłonę Festiwalu Restauracji Śląskich. Od 24.02 do 5.03 mistrzowie kuchni popiszą się kunsztem. Oprócz głównych dań zaserwują porowe wariacje. Przystawkę, dwudaniowy obiad z napojem będzie można zamówić za 69 zł.

Świetne recenzje, tłumy gości i zachwyty nad zaserwowanymi potrawami skłoniły organizatorów do zorganizowania drugiej edycji Festiwalu Restauracji Śląskich i ponownego zebrania najlepszych szefów kuchni śląskich restauracji.

Motywem przewodnim: por

Święto pysznego jedzenia rozpocznie się już w najbliższy piątek i potrwa ponad tydzień. Ostatnich gości najlepsze śląskie restauracje podejmą w niedzielę, 5 marca. Co ciekawe – każde miejsce przygotowało swoje indywidualne menu – więc dań do porównania jest naprawdę dużo.

Wielu gości chwaliło nasz pomysł i pytało, kiedy kolejna edycja. Uznaliśmy, że przełom lutego i marca, czyli końcówka zimy i wyczekiwanie na nadejście wiosny będzie idealnym terminem kolejnej edycji Festiwalu Restauracji Śląskich. Nieco zmodyfikowaliśmy również jego formułę, nadając przewodni smak – zdradzają organizatorzy festiwalu,

Bohaterem drugiej edycji będzie ubrany w ciemnozielony frak liści, biały i soczysty, bardzo zdrowy ale mocno niedoceniony por.

Jest niskokaloryczny, ma sporo błonnika i jest doskonałym źródłem kwasu foliowego i innych witamin. Ma kojący wpływ na nasz układ krwionośny. A przy tym jego smak i forma daje wiele możliwości podania. Pora więc na pora w naszym festiwalu - dodaje Łukasz Gamoń, szef kuchni Restauracji Diament w Zabrzu.

W festiwalowym menu zobaczymy m.in.: zupę z pora, porowy popiół, czy kluseczki porowe, ów warzywo w towarzystwie eklera albo sera gorgnozola. II Festiwal Restauracji Śląskich nie będzie jednak spektaklem jednego aktora. Goście będą mogli wybrać pełne, przygotowane przez poszczególnych szefów kuchni menu składające się z przystawki, zupy, dania głównego i napoju. Co ważne - w każdej z restauracji będzie można zamówić nie tylko mięsny, ale i wegetariański zestaw. Wszystko w niezwykle atrakcyjnej cenie 69 zł.

Jakie restauracje biorą udział?

Kaktusy Kato Koncept w Katowicach

Restauracja Poziom+ w Gliwicach

Restauracja Vacanza w Siemianowicach Śląskich

Restauracja Cesarska w Chorzowie

Restauracja Diament Zabrze

Smaczna niespodzianka

Już dziś możemy zdradzić, że na pobudzenie apetytu szefowie kuchni przygotują smaczną niespodziankę. To pilnie strzeżona tajemnica, ale udało nam się zajrzeć do festiwalowego menu, by zdradzić wam, co przygotują kucharze.

Między innymi: krem z pieczonej papryki z wędzonym twarogiem i popiołem z pora, consome z borowików na żebrze wołowym, krem z marchwi, rosół z kluseczkami porowymi, francuską zupę porową, karmelizowanego pora z humusem i pudrem z buraka. Główne dania to m.in. faworki z dzika z marynowanym porem, confitowanym czosnkiem i puree z białą czekoladą, policzki wieprzowe z marchwiowym puree, anyżem i sokiem wiśniowym, wegetariańskie gołąbki z kaszy gryczanej, czerwonej kapusty i sosem beszamel, halibut w porach z makaronem tagliatelle, kaczka z panczkrautem.

Aby wziąć udział w festiwalu trzeba telefonicznie zarezerwować stolik. Kontakty do każdej restauracji znajdziesz w tym miejscu.

