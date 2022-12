Ubraniomat jest dostępny dla mieszkańców wrocławskiego osiedla społecznego Olimpia Port. Kolejna lokalizacja powstała dzięki 4F, Ubrania Do Oddania i Archicom.

Ubraniomat to urządzenie, które powstało w wyniku współpracy marek 4F oraz Ubrania Do Oddania, do której dołączyła również firma Archicom. Dzięki temu automat wspierający gospodarkę cyrkularną w branży odzieżowej będzie dostępny dla mieszkańców wrocławskiego osiedla społecznego Olimpia Port. Celem zaangażowanych organizacji było uruchomienie automatu jeszcze bliżej lokalnych społeczności, dlatego po raz pierwszy pojawił się on w ramach inwestycji deweloperskiej.

Drugie życie ubrań: zbieranie, odnawianie, recyckling i ponowne wprowadzenie do obiegu. Rozwiązanie 4F i Ubrania Do Oddania, wspierające ochronę środowiska już na naszym osiedlu Olimpia Port Grupa Archicom - napisała na swoim profilu na portalu Linkedin Katarzyna Jaworska dyrektor inwestycji deweloperskich Grupy Archicom.

To już druga, po tej znajdującej się w krakowskiej Bonarka City Center. - Dzięki wysokiej jakości obudowie chroni rzeczy w każdych warunkach atmosferycznych, co ważne jest szczególnie teraz, zimą. Oprócz tego, Ubraniomat sam waży odzież i dzięki dedykowanej aplikacji 4F OTCF S.A. identyfikuje darczyńcę łącząc zbiórki online z popularnymi w Polsce zbiórkami osiedlowymi - pisze na swoim profilu na portalu Linkedin marka Ubrania Do Oddania.

Archicom we Wrocławiu zrealizowało blisko 200 obiektów, w tym osiedla wieloetapowe m.in. Olimpia Port, rewitalizowane Browary Wrocławskie.

