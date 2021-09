Koncert Kasi Lins pożegna lato w Concordia Design we Wrocławiu

Już 17 września na najwyższym piętrze Concordia Design we Wrocławiu wystąpi Kasia Lins. Artystka porównywana do Lany Del Rey zakończy letni cykl Fali – bezpłatnych koncertów w sercu miasta dla setki szczęśliwców.

Po występach formacji WaluśKraksaKryzys i Jareckiego czas na finałową odsłonę tegorocznej edycji Fali. W czwartek, 17 września o 18:30, swoją twórczość zaprezentuje Kasia Lins – wokalistka, pianistka, kompozytorka i autorka tekstów. Jej performatywne koncerty promujące album Moja Wina to fuzja sztuk audiowizualnych; Lins jest twórczynią świadomą i konsekwentnie realizującą wizję, w której na równych prawach spotykają się brzmienie, tekst oraz warstwa wizualna. Swoje tajemnicze, rytualne dźwięki alternatywnego popu zaprezentuje w instrumentalnym trio.

Jak być na Fali?

Aby zdobyć wejściówkę na koncert, należy śledzić informacje na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku, gdzie pojawiać się będą instrukcje i wskazówki. Wschodzące gwiazdy Fali usłyszeć można nie tylko w przestronnych wnętrzach Concordia Design, ale i w formie nagrań wideo opublikowanych na stronie falakoncerty.pl. Każdej rejestracji towarzyszy wywiad z artystą. Materiał filmowy z trzeciej Fali ukaże się w sieci 15 października.

Płyniemy dalej

Fala to zupełnie nowa formuła spotkań z muzyką na mapie Wrocławia. Występy odbywają się w wyjątkowych przestrzeniach w sercu miasta, są bezpłatne i umożliwiają bliższy kontakt z artystą. – Nietypowa formuła koncertu dla stu osób i niezapomniane wrażenia muzyczne to koncept, który chcemy kontynuować. W kameralnej atmosferze oddajemy głos twórcom znajdującym się na wznoszącej fali popularności i z radością dodajemy im wiatru w żagle. Historia pisze się sama – mówi Joanna Męczyńska, Venue Manager społecznościowego operatora Mobie Vikings, jedna z pomysłodawczyń wydarzenia. Nazwa cyklu nawiązuje do niezależnej, polskiej wytwórni z początku lat 90. Fala to także pierwsza oficjalna kompilacja polskiego punka i film o tej samej nazwie o kultowym Festiwalu w Jarocinie.