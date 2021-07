Koncertowy weekend na dziedzińcu Fabryki Porcelany

W czwartek ósmego lipca wystąpi Sarius, polski raper, reprezentant częstochowskiej sceny hip-hopowej. Aktualnie promuje najnowsze wydawnictwo pod tytułem „Wszystko co złe”.

W piątek siódmego lipca na scenie zagra Gruzja + Szklane Oczy. Gruzja to polski metalowy zespół z punkowymi naleciałościami, akcentami awangardowymi i lekkimi wpływami elektroniki. W 2019 wydał albumy „Iść dalej” i „Jeszcze nie mamy na was pomysłu”.

Szklane Oczy to polski zespół złożony z młodych dziewczyn – Ani, Oli i Agnieszki. Ania jest zarazem wokalistką i gitarzystką, Ola gra na perkusji, a Agnieszka na basie. Grają rocka inspirowanego polskim punkiem, poezją romantyczną i psychodelią.

W sobotę wystąpi Mery Spolsky – Maria Żak to urodzona w 1993 r. w Warszawie. Jedna z najbarwniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej, która śpiewa, pisze teksty i książki, komponuje, projektuje ubrania. Ma na koncie dwie świetnie przyjęte płyty „Miło Było Pana Poznać” i „Dekalog Polsky”. Jest laureatką licznych muzycznych konkursów, m. in. Opolskie SuperDebiuty 2015, Festiwal „Pejzaż Bez Ciebie” 2015 i Carpathia Festival 2016. Za płytę „Miło było pana poznać” otrzymała nominację do nagrody Fryderyka 2018.

Fabryka Porcelany powiększy powierzchnię biurową i usługową



Fabryka Porcelany to zespół budynków stworzony w Katowicach pod koniec XIX wieku przez koncern Giesche, gdzie do końca XX wieku produkowano porcelanę, a obecnie zdobi się ją i wypala.

Od 2012 r. kompleks podlega rewitalizacji i zmienia funkcje z przemysłowej na biurowe, handlowe i rozrywkowe. Swoje siedziby mają tutaj głównie firmy branż kreatywnych i IT, na jej terenie znajdują też m.in. sklepy z modą i wyposażeniem wnętrz, restauracje, klub muzyczny, klub fitness, kliniki medyczne, przestrzeń coworkingowa.

W 2017 r. Fabryka Porcelany została wpisana na Szlak Zabytków Techniki. Jej przestrzeń wykorzystywana jest do rejestracji programów telewizyjnych oraz organizacji wielu koncertów i eventów, m.in. KTW Fashion Week, największego wydarzenia modowego w Polsce. Zarządcą Fabryki Porcelany jest Fundacja Giesche.