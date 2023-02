Niebieska Szkoła w Warszawie to placówka dla dzieci ze spektrum autyzmu, zapewniająca naukę w małych grupach w oparciu o podstawę programową oraz program terapeutyczny.

W naszej szkole na równi stawiamy odpowiednią edukację i wsparcie terapeutyczne dzieci. Podstawą całego procesu jest - indywidualne podejście, dlatego metody pracy dostosowujemy do bieżących trudności i możliwości. Ponadto bardzo mocno stawiamy na rozwój zainteresowań i talentów naszych uczniów, proponując udział w różnego rodzaju kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych, rozwijających kompetencje – mówi Sylwia Leśniewska-Kędzior z Niebieskiej Szkoły .

W zakresie edukacji placówka oferuje m.in. naukę i pracę z wykorzystaniem metod aktywizujących i polisensorycznych czy wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu lepszego przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. W placówce dzieci mogą skorzystać z opieki psychologiczno-pedagogicznej, Treningu Umiejętności Społecznych, terapii integracji sensorycznej czy logopedy.

Konica Minolta, zostając partnerem Niebieskiej Szkoły, wyposażyła placówkę w sprzęt komputerowy oraz dwa urządzenia wspierające działania administracyjne placówki: urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania i skanowania, które usprawnia pracę sekretariatu oraz drukarkę – kluczowy element wyposażenia pokoju nauczycielskiego. Konica Minolta będzie także wspierać inne inicjatywy jak organizowanie wydarzeń czy spotkań edukacyjnych dla uczniów.

Niebieska Szkoła to projekt z wyraźną misją, w którym wszyscy wiedzą do czego zmierzają. Takie placówki to ogromne wsparcie zarówno dla dzieci, jak i rodziców, dlatego ogromnie cieszymy się, mogąc dołożyć małą cegiełkę. Widząc błyskawiczny rozwój i ogromny potencjał Niebieskiej Szkoły, jesteśmy pewni, że nasza współpraca będzie cały czas rozkwitać. Filozofią zarządzania naszej firmy jest „tworzenie nowej wartości”, nie tylko ekonomicznej, ale także społecznej – kreowanie środowiska przyjaznego ludziom i społecznościom. Dlatego staramy się, wykorzystując naszą wiedzę i urządzenia, zadbać o odpowiedni rozwój młodego pokolenia – mówi Rafał Torz, Dyrektor Handlowy Sprzedaży Bezpośredniej z Konica Minolta Business Solution Polska.