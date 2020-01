Kultura w galeriach handlowych przyciąga odwiedzających

– W 2019 roku nawiązaliśmy stałą współpracę z Muzeum Miasta Gdyni i dzięki temu zaprosiliśmy Państwa aż na pięć wystaw, odsłaniających karty z przeszłości naszego miasta. Pomysł, by w progach Galerii Klif pojawiały się archiwalne fotografie, przyjęli Państwo bardzo ciepło, za co serdecznie dziękuję – mówi Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif. I dodaje, że decyzja o zainicjowaniu takich działań była czymś całkowicie naturalnym, bo Galeria Klif jest nie tylko miejscem zakupów, ale miejscem integrującym lokalną społeczność, miejscem spotkań, miejscem, które inspiruje kulturą.

Pięć odsłon historii Gdyni

Pierwsza z wystaw, która została przygotowana na 93. Urodziny Gdyni, pokazywała krajobrazy na styku lądu i morza. Jej wernisaż odbył się podczas obchodów rocznicy nadania Gdyni praw miejskich, która przypada w dniu 10 lutego. Druga była poświęcona motoryzacji, trzecia dawnej Gdyni na plaży, czwarta gdyńskim uczniom i szkołom. Piąta zawiera zdjęcia wybranych bohaterek i bohaterów Gdyni i można ją cały czas oglądać. Organizowane są też oprowadzania kuratorskie, które są okazją do poznania niesamowitych historii, towarzyszących prezentowany zdjęciom. Wszystkie opisane projekty były możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Muzeum Miasta Gdyni. 1 lipca 2019 roku Klif podpisał umowę o współpracy z gdyńskim muzeum, która przewiduje wspólne działania kulturalne do czerwca 2021 roku.

Obrazy, muzyka i książki

W Galerii Klif była prezentowana także sztuka współczesna, której nowy kontekst nadały nietuzinkowe wnętrza galerii handlowej. Wystawy malarstwa i grafiki powstały we współpracy z Project ART, reprezentowany przez lokalną Galerię Oranż. Nie zabrakło też wystawy plakatu i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Okazją do ich zorganizowania był znany w całej Polsce Festiwal Kultur Świata Globaltica, który jest organizowany po sąsiedzku - na terenie parku w Kolibkach. W marcowy weekend w Klifie zagościł festiwal 3City Piano Days, połączony z akcją charytatywną. Kilkadziesiąt godzin muzyki i kilkunastu artystów, w tym gwiazda festiwalu, pianista Bartłomiej Szopiński, muzyka klasyczna, swing, jazz i przeboje muzyki filmowej – to wydarzenie było udziałem klientów Klifu w trzy festiwalowe dni: od 29 do 31 marca. Klif jest otwarty także na słowo pisane - znana gdyńska dziennikarka i pisarka Małgorzata Sokołowska prezentowała tam swoje najnowsze książki, poświęcone mniej znanym dziejom Gdyni.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!