Lato pod palmami w Galerii Młociny

W Galerii Młociny powstała miejska dżungla. Drinki pod palmami, hamaki, piaskownica i zraszacze wodne, a do tego przepyszne koktajle oraz przysmaki serwowane przez lokale znajdujące się w strefie restauracyjnej to tylko niektóre z przygotowanych na sierpień atrakcji w galerii handlowej na Bielanach.

Na zainteresowanych w bielańskim centrum handlowym czekać będzie prawdziwie wakacyjny klimat i cała masa atrakcji przygotowanych zarówno dla starych, jak i najmłodszych gości. Na tarasie galerii powstanie prawdziwa, miejska dżungla, a w niej drinki pod palmami, hamaki, piaskownica i zraszacze wodne, czyli wszystko to, co pozwoli nam choć na moment przenieść się w tropikalne, odległe zakątki świata.

Wisienką na torcie okażą się pyszne koktajle oraz przysmaki serwowane przez lokale znajdujące się w strefie gastronomicznej, która swoją ofertą zachwyci wszystkich smakoszy. Wieczorami na tarasie zainteresowani mogą również wziąć udział w zajęciach z pilatesu, rolowania z elementami relaksacji oraz jogi, czyli kontynuacji lipcowych spotkań, które rozkochały w sobie zwolenników aktywnego trybu życia. W sobotnie wieczory na miłośników muzycznych brzmień czekać będą występy DJ-ów, z kolei w pozostałe dni dla najmłodszych przygotowano całe mnóstwo niespodzianek, które umilą pociechom ostatni miesiąc wakacji.

W ramach współpracy z Fundacją Jestem Mamą bielańskie centrum handlowe zrealizowało dla swoich gości szereg aktywności, które umilą dzieciakom ostatni miesiąc wakacji. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych animatorów oraz pedagogów.

Tydzień na Bielanach rozpocznie się od aktywnych zajęć sportowych prowadzonych przez doświadczonego instruktora, który zaprosi rodziny do wspólnych gier i zabaw. W poniedziałki o godzinie 17:00 w Galerii Młociny odbędą się m.in. konkurencje w przeciąganiu liny, wyścigi w workach, a także zabawy z piłką. We wtorkowe poranki dla dzieciaków przygotowano zajęcia umuzykalniające Pomelody, a w godzinach popołudniowych najmłodsi będą mieli okazję, by wziąć udział w Laboratorium eksperymentów, podczas którego poznają m.in. zjawiska fizyko-chemiczne.

W środy o godzinie 10:30 odbywać się będą spotkania z ekspertem, a o 17:00 przyjdzie czas na zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga oraz terapeutę. W czwartki o godzinie 11:00, a także 18:30 kontynuowane będą lipcowe zajęcia z jogi, na których najmłodsi mogą ćwiczyć wspólnie z rodzicami. W piątkowe poranki dla zainteresowanych przygotowano Gordonki, czyli zajęcia umuzykalniające prowadzone zgodnie z teorią uczenia się muzyki amerykańskiego muzyka jazzowego i pedagoga Edwina Eliasa Gordona. O godzinie 17:00 odbędzie się natomiast rodzinne mini disco, na którym najmłodsi wspólnie ze swoimi rodzicami będą mieli okazję, by rozpocząć weekend tanecznym krokiem.