Letnie Hygge przy Gdyńskim Centrum Filmowym

Patio na słynnych, czerwonych schodach Centrum Filmowego w Gdyni, to przestrzeń do odpoczynku oraz aktywności przez cały letni sezon, zarówno dla mieszkańców Gdyni, czy całego Trójmiasta, jak i turystów odwiedzających polskie morze.

Miejska przestrzeń według JYSK w Gdyni

Wiadomość - 1 Lipiec 2021 15:55

Miejska przestrzeń według JYSK w Gdyni

Letnie HYGGE w stylu JYSK to odpoczynek i relaks w bliskości z naturą. Tegoroczny sezon letni sieć rozpoczęła w Gdyni, gdzie zaangażowała się w przygotowanie przestrzeni miejskiej przy Gdyńskim Centrum Filmowym.

W tym roku lato zaczęło się dla nas w Gdyni. Wyposażając patio przy Gdyńskim Centrum Filmowym zależało nam przede wszystkim, aby pokazać nasze produkty które powstały w sposób przyjazny dla środowiska. Tym samym wykorzystaliśmy nasze meble drewniane z certyfikacją FSC, czy chociażby krzesła które powstały z przetworzonych sieci rybackich - mówi Sylwia Filimon, Dyrektor ds komunikacji JYSK Polska - Mamy nadzieję, że odwiedzający to miejsce będą mieli bardzo dobry odpoczynek i relaks - dodaje.

Patio przy Gdyńskim Centrum Filmowym to miejsce lubiane przez Gdynian, jak i odwiedzających miasto gości.

Projekt "Lato na Patio" to chyba jedna z nielicznych pozytywnych stron pandemii. Długotrwałe zamknięcie kina studyjnego Gdyńskiego Centrum Filmowego sprowokowało do myślenia o tym w jaki sposób po otwarciu ponownym kina, przyciągnąć do nas ludzi. Pierwszym, oczywistym pomysłem było zaaranżowanie przestrzeni plenerowej, którą tutaj mamy. To się świetnie sprawdziło - mówi Magdalena Jacoń, Rzecznik prasowy Gdyńskiego Centrum Filmowego - W tym roku nie było wątpliwości, że wracamy do "Lata na Patio". Do końca sierpnia, będzie się tutaj coś ciekawego działo dla wszystkich odwiedzających - dodaje.

Od czerwca aż do końca sierpnia 2021 roku Gdyńskie Centrum Filmowe zaprasza codziennie do spędzania wolnego czasu na charakterystycznym Czerwonym Patio na Placu Grunwaldzkim. W programie wakacyjnych atrakcji, jakie zaplanowano w tej otwartej przestrzeni obok Kina Studyjnego GCF, są seanse filmowe dla dzieci i dorosłych w Kinie Plenerowym, warsztaty artystyczne, zajęcia rekreacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi.