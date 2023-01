Katowickie Libero kocha zimę i ruch. Dlatego tylko teraz za zakupy w centrum można otrzymać karnet na wyciągi w ośrodkach Grupy Pingwina.

Wystarczy zrobić zakupy w Libero Katowice za 300 zł (na 1, 2 lub 3 paragonach łącznie).

Od centrum dostanie się zupełnie bezpłatne zaproszenie na 4 godziny jazdy na nartach lub desce w jednym z wybranych przez Was ośrodków Grupy Pingwina.

Promocja trwa do 31 stycznia lub do wyczerpania puli zaproszeń.

Paragony można wymieniać na vouchery w punkcie obsługi akcji na scenie w Libero (poziom 0, niedaleko sklepu E-obuwie i New Yorker), czynnym w godzinach pracy centrum.

Wartość vouchera na stoki od Libero Katowice to aż 120 zł! Można samemu decydować, w którym ośrodku zrealizuje się swój kupon. Skorzystać można ze stacji narciarskich: Skolnity w Wiśle w Beskidzie Śląskim, Czarny Groń w Rzykach w Beskidzie Małym, Słotwiny Arena w Krynicy Zdrój, Kasina Ski w Kasinie Wielkiej koło Rabki lub Kurzej Góry – jedynej takiej stacji narciarskiej na północy Polski w Kurzętniku na pograniczu Warmii i Mazur. Wszystkie ośrodki to pełen komfort jazdy dla fanów białego szaleństwa w każdym wieku i stopniu zaawansowania – wygodne wyciągi i pełna infrastruktura, by czerpać z zimy jak najwięcej radości.

Zaproszenie od Libero można zrealizować do końca tegorocznego sezonu narciarskiego w wybranym ośrodku. Można je wymienić na pojedynczy, 4-godzinny karnet normalny w kasie ośrodka. Jedyna opłata, jaką należy wnieść na miejscu, to 10 zł zwrotnej kaucji za wydanie plastikowej karty, na jaką obsługa stacji wgrywa karnet. Zwrot za kaucję otrzyma się po zakończonej jeździe, przy zwrocie karty

