„Nice To Lidl You” to hasło projektu wizerunkowo-rekrutacyjnego Lidl Polska. Sieć wyjdzie z biura, aby spotkać się z przyszłymi pracownikami w niecodziennej scenerii – na sali poznańskiego Kina Muza.

Wydarzenie ma być pełne branżowych inspiracji, prelekcji ekspertów oraz rozmów 1 na 1 z rekruterami .

Odbędzie się 7 marca br. stacjonarnie oraz online.

27 lutego br. Lidl Polska rusza z kolejną edycją programu stażowego „The Lidl Way to Career”.

Jak wygląda praca w Lidl Polska od kuchni? Dowiedzą się tego uczestnicy wydarzenia „Nice To Lidl You”, którzy we wtorek, 7 marca br., spotkają się oko w oko z ekspertami Lidl Polska w jednym z najstarszych kin w Europie – kultowym Kinie Muza w Poznaniu (ul. Św. Marcina 30). To niezwykła okazja dla: pasjonatów branży, studentów i absolwentów szukających pracy lub stażu na wakacje oraz osób planujących się przebranżowić, do wysłuchania ciekawych 20-minutowych prelekcji. Wystąpienia podzielone zostaną na bloki tematyczne, z których każdy zakończy się panelem dyskusyjnym prowadzonym przez konferansjerkę. Eksperci opowiedzą m.in. na czym polega praca w centrali jednej z największych sieci handlowych w Polsce oraz odkryją przed uczestnikami branżowe sekrety, dotyczące najlepszych praktyk z rynku: ekologistyki, well-beingu, technik negocjacyjnych, projektów IT czy online marketingu.

Wydarzenie będzie również szansą na krótką rozmowę z doświadczonymi rekruterkami i rekruterami Lidl Polska, którzy na podstawie CV udzielą chętnym praktycznych porad dot. rynku pracy i obecnie prowadzonych rekrutacji. Z myślą o osobach niemogących uczestniczyć w spotkaniu na żywo, sieć przygotowała możliwość odbycia rozmowy „1 na 1” online, w aplikacji MS Teams. Wystarczy wejść w formularz i zaznaczyć godzinę konsultacji oraz obszar rozmowy, jak: IT, marketing, praca w centrum dystrybucji czy zarządzanie promocjami.

Komunikacja wydarzenia prowadzona jest w sklepach Lidl Polska oraz w kanałach społecznościowych sieci, m.in. poprzez wydarzenie na Facebooku i LinkedInie. Celem kampanii jest budowanie marki pracodawcy, poszerzanie świadomości wśród specjalistów, a także dotarcie do osób poszukujących zatrudnienia i studentów oraz absolwentów wkraczających na rynek pracy.

27 lutego br. Lidl Polska rusza z kolejną edycją programu stażowego „The Lidl Way to Career”. Firma poszukuje 80 ambitnych studentów oraz absolwentów, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia. Staże będą odbywały się w centrali oraz w kilkunastu biurach w całej Polsce. Uczestnicy będą mieli szansę realizacji własnych projektów, które na zakończenie przedstawią przed Zarządem Lidl Polska. Autorzy tych najbardziej udanych otrzymają możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie, u boku najlepszych specjalistów.

Wydarzenie „Nice To Lidl You” odbędzie się 7 marca 2023 r. w godz. 12:00-18:00 w poznańskim Kinie Muza. Można też dołączyć do streamu online na kanale YT Lidl Polska. Agenda wydarzenia znajduje się na stronie kariera.lidl.pl/nice-to-lidl-you.

