Lidl przyjął właśnie międzynarodowy pakiet rozwiązań, mających na celu wspieranie świadomego odżywiania: rozwój asortymentu oraz komunikację do klientów.

Działania sieci pomogą konsumentom w podejmowaniu decyzji o zakupie zdrowych i zrównoważonych produktów.

Lidl pracuje również nad rozbudowaną wersją polityki zakupowej dot. świadomego odżywiania, która ukaże się do końca roku.

Lidl Polska – jako pierwsza sieć handlowa w Polsce – opublikował pierwszą wersję tego dokumentu już w 2019 roku.

Jak ok. 10 miliardów ludzi może mieć zapewnioną w 2050 roku zdrową dietę bez niszczenia planety? To pytanie skłoniło czołowych naukowców z Komisji EAT-Lancet do opracowania Planetary Health Diet. Jest to głównie dieta roślinna, promująca produkty o małym śladzie węglowym. W oparciu o ten model diety Lidl zamierza do 2025 roku oferować swoim klientom najlepszą gamę produktów do świadomego i zrównoważonego stylu życia, m.in. poprzez: rozszerzenie asortymentu roślinnego, powiększenie udziału produktów pełnoziarnistych w ofercie oraz nowy standard w marketingu.

Lidl obecnie pracuje również nad rozszerzoną wersją polityki zakupowej dot. świadomego odżywiania, która ma się ukazać do końca roku. Lidl Polska – jako pierwsza sieć handlowa w Polsce – opublikował pierwszą wersję tego dokumentu już w 2019 roku. W „Polityce zakupowej – świadome odżywianie” opisane są zobowiązania sieci w zakresie zdrowego żywienia – np. redukcja zawartości soli i cukru w produktach czy zmniejszenie lub całkowita rezygnacja z wykorzystywania oleju palmowego.

Rozszerzenie asortymentu roślinnego

Do 2025 roku Lidl będzie konsekwentnie zwiększał udział roślinnych źródeł białka w swoim asortymencie, m.in. poszerzając gamę produktów wegańskich, takich jak marka własna „Vemondo”. Od 2023 roku sieć będzie obliczała w swoich produktach proporcję źródeł białka zwierzęcego w stosunku do białka pochodzenia roślinnego i zapewniała przejrzystość tych informacji.

Więcej produktów pełnoziarnistych w markach własnych Lidl

Ostatnie badania, jak Global Nutrition Report, pokazują: pełne ziarna są najważniejszym czynnikiem, mającym wpływ na starzenie się w dobrym zdrowiu. Produkty pełnoziarniste zawierają więcej błonnika, co sprzyja dobrej kondycji jelit, a tym samym pomaga zapobiegać zagrożeniom, takim jak cukrzyca czy choroby układu krążenia. Do 2025 roku Lidl będzie więc stopniowo zwiększał udział produktów pełnoziarnistych w produktach marki własnej.

Nowe standardy w marketingu

Sieć chce również edukować na temat prowadzenia zdrowej diety w młodym wieku. Od stycznia 2023 roku, z wyjątkiem artykułów promocyjnych na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Halloween, Lidl skupi się na przeciwdziałaniu komunikatom marketingowym – których odbiorcami mogą być dzieci – dotyczącym żywności o wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, cukru czy soli. Podejmując to działanie, Lidl kieruje się rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Sieć będzie również promowała zdrową i zrównoważoną dietę dla dzieci.

