22 września, w biurowcu Adgar Poland przy ulicy Postępu 15 w Warszawie odbędzie się akcja oddawania krwi „KREW to życie, podziel się NIM”. To wspólna inicjatywa Adgar Poland i ubezpieczyciela, który w tym roku świętuje swoje 20-lecie.

Pracownicy LINK4 i biur kompleksu Adgar Plaza będą oddawać krew od godz. 9.

Zapotrzebowanie na krew jest ogromne. Dlatego organizatorzy akcji zachęcają do podzielenia się tym najcenniejszym dobrem.

„W jubileuszowym dla LINK4 roku prowadzimy akcję „KREW to życie, podziel się NIM”, w ramach której uświadamiamy Pracownikom dlaczego warto oddawać krew. Wśród nas jest już wielu Honorowych Dawców Krwi, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami. Ciekawym wydarzeniem był także webinar z ratownikiem i propagatorem wiedzy medycznej Karolem Bączkowskim, którego angażujące wpisy cieszą się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Kulminacyjnym wydarzeniem jest piątkowa akcja oddawania krwi. Większość z naszych pracowników zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest oddawanie krwi, ale często brakuje czasu czy możliwości, by odwiedzić punkt krwiodawstwa. Dlatego ten punkt przyjedzie do nas, za co bardzo dziękujemy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Cieszymy się, że w naszą akcję włączył się także Adgar Poland, który jest właścicielem i zarządcą budynku, w którym mamy siedzibę w Warszawie” – podkreśla Marlena Piekut, dyrektor Pionu HR i Współpracy z Klientem w LINK4.

Krew na co dzień w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa może oddać każda dorosła i zdrowa osoba, u której nie wystąpiły medyczne przyczyny uniemożliwiające donację.

„Wspólne czynienie dobra to ważny element procesu budowania relacji wewnątrz społeczności najemców biur w budynkach Adgar Poland i entuzjastycznie wspieramy tego typu projekty. A najlepszym tego dowodem jest fakt, że to już trzecia zbiórka krwi w tym roku, która zorganizowana jest w naszych obiektach. Pierwszą akcję krwiodawstwa przeprowadziliśmy jeszcze w czasie pandemii i cieszymy się, że dziś to również z inicjatywy samych najemców powstają tak szczytne przedsięwzięcia, będące świadectwem dużych pokładów empatii” – mówi Wiktoria Frej, Marketing & PR Specialist w Adgar Poland.

Podczas pobrania wykonywane są bezpłatne badania diagnostyczne (m.in. grupa krwi czy morfologia), których wyniki można odebrać za kilka dni. Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami, honorowemu dawcy krwi przysługują aż 2 dni wolne od pracy. RCKiK zapewnia także posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kcal (najczęściej w postaci czekolad).

Krwiodawca, po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów (mężczyźni) lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi, może otrzymać legitymację i tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, co wiąże się dla niego z dodatkowymi przywilejami.

