Łopata w łopatę, nie tylko na budowie. Euro Styl i Torus odtworzą zniszczony las

Euro Styl i Torus odtwarzają las na terenach Nadleśnictwa Lipusz.

W tegorocznej edycji akcji „Do nasadzenia”, która odbędzie się w sobotę 16 października, do zalesienia będzie powierzchnia blisko 11 ha.

Akcja ma charakter całodziennej imprezy. Sadzone będą sosny, buki, modrzewie i świerki.

Euro Styl i Torus wspólnie realizowały kampanię wprowadzającą projekt Doki w Gdańsku. Firmy razem prowadzą też liczne działania wizerunkowe dotyczące inwestycji, a teraz będą też sadzić drzewa.

Jesienią 2019 roku blisko 1500 osób, pracowników trójmiejskich firm i instytucji odtworzyło 11 ha lasu na terenach Nadleśnictwa Lipusz dotkniętych nawałnicą w 2017 roku. Posadzono wtedy blisko 110 tysięcy brzóz, modrzewi, sosen i innych gatunków drzew. 16 października Torus organizuje kolejną edycję akcji „Do nasadzenia”, bo potrzeby związane z odtworzeniem ekosystemu leśnego wciąż są duże.

- Gdy dowiedzieliśmy się, że Torus przygotowuje kolejną akcję sadzenia drzew, nie wahaliśmy się ani chwili, żeby do niej przystąpić i zostać partnerem wydarzenia. To cenna inicjatywa, która ma wymiar nie tylko społeczny i wpisuje się w naszą politykę CSR, ale jest też świetnym polem do integracji oraz edukacji pracowników i ich rodzin - mówi Bartosz Podgórczyk, dyrektor marketingu w firmie Euro Styl.

- Akcja ma charakter całodziennej imprezy. Rozpoczynamy zbiórką na miejscu około godziny 11:00, później krótki instruktaż i do godziny 16:00 działamy. Mimo, że tym roku sadzimy tylko jednego dnia, postaramy się maksymalnie zbliżyć do wyniku z 2019, kiedy w dwie soboty nasadziliśmy 110 tys. drzew. Ogromnie się cieszę, że nasza inicjatywa po raz kolejny spotyka się z tak dużym odzewem i budzi tyle entuzjazmu w środowisku biznesowym i pracowniczym – dodaje Monika Brzozowska z Torusa.

Obok Euro Stylu partnerami tegorocznej edycji akcji „Do nasadzenia” są Ergo Hestia, ISOC Group, Polski Związek Firm Deweloperskich i LPP. Partnerem strategicznym jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.