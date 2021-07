Magnolia Park pomaga znakować rowery

Akcje odbywają się w ramach policyjnego programu prewencyjnego „Twój rower – twoja własność”, w którym Magnolia Park regularnie uczestniczy. Fot. Mat. prasowe.









Magnolia Park, w ramach policyjnego programu prewencyjnego „Twój rower - twoja własność”, zaprasza na bezpłatne znakowanie rowerów 9 lipca, w godz. 12.00-16.00 na placu przy ul. Legnickiej we Wrocławiu. Następna okazja, by to zrobić będzie dopiero 13 sierpnia.