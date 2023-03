Największa polska marka sportowa rozwija kolejne współprace ambasadorskie. Do grona ambasadorów 4F dołączyła właśnie rumuńska lekkoatletka Alina Rotaru-Kottmann oraz słowacki kajakarz Jakub Grigar.

4F to globalna marka obecna w 47 krajach świata.

Firma od lat jest blisko profesjonalnego sportu i wspiera najlepszych zawodników w drodze po najwyższe cele.

Podpisany kontrakt uwzględnia start sportowców na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Alina Rotaru-Kottmann i Jakub Grigar to kolejni profesjonalni zawodnicy, którzy reprezentować będą największą polską markę sportową na arenie międzynarodowej. W gronie ambasadorów 4F znajdują się także: najlepszy polski piłkarz Robert Lewandowski, trenerka Anna Lewandowska, lekkoatletka Martyna Kotwiła, łyżwiarz Sebastian Kłosiński i słowacka biathlonistka Paulína Fialková.

4F to globalna marka obecna w 47 krajach świata. Od lat jesteśmy blisko profesjonalnego sportu i wspierać najlepszych zawodników w drodze po najwyższe cele, a jednocześnie przybliżać naszą ofertę amatorom i miłośnikom sportu na całym świecie. Współpraca z Aliną Rotaru-Kottmann i Jakubem Grigarem to dla nas kolejny krok w rozwoju na rozwijających się rynkach w Rumunii i Słowacji. Życzymy naszym nowym ambasadorom wielu sportowych sukcesów – mówi Justyna Tomczyk, Członkini Zarządu OTCF S.A., właściciela marki 4F.

Alina Rotaru-Kottmann specjalizuje się w skokach w dal i wzwyż i jest pierwszą ambasadorką marki 4F w Rumunii. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć w skoku w dal, w tym 6. miejsce na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata, 4. miejsce na Halowych Mistrzostwach Europy, sześć tytułów na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Rumunii oraz pięć na Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostwach Rumunii. Dwukrotnie startowała w Letnich Igrzyskach Olimpijskich – Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2020.

Nowa Ambasadorka 4F wierzy, że zawsze można mierzyć wyżej, pobijać swoje rekordy i dążyć do perfekcji, pamiętając jednak o zdrowym podejściu do sportu. Według lekkoatletki połączenie cierpliwości, zaangażowania i pasji to przepis na sukces. Wartości ważne dla Rotaru-Kottmann oraz jej sportowy entuzjazm w pełni nawiązują do kultury marki 4F, która w mistrzowski sposób wspiera profesjonalnych zawodników i amatorów sportu oraz motywuje do samorozwoju we własnym tempie.

Współpraca z marką 4F wiele dla mnie znaczy. Marka ta reprezentuje niezawodność i jakość. Wszystkie te cechy są ważne dla mnie jako sportowca. Dodatkową korzyścią jest świadomość, że będę miał u boku silnego partnera, który wesprze mnie w każdej sytuacji. Ponieważ trenuję codziennie i dużo podróżuję w sezonie, ważne jest dla mnie, aby czuć się komfortowo. Dzięki wsparciu 4F jestem gotowa na czekające mnie wzywania. Wiem, że w 4F zawsze mogę liczyć na niezawodność setów startowych i treningowych. Moim celem jest ciągłe poprawianie własnych wyników i bycie na szczycie podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Sukces sportowy działa tylko w zespole, a z 4F znalazłam wsparcie na tej ważnej dla mnie drodze, z czego jestem niesamowicie dumna – podkreśla Alina Rotaru-Kottmann, lekkoatletka, ambasadorka marki 4F.

Jakub Grigar specjalizuje się w kajakarstwie slalomowym. Jest srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Tokio w kategorii K1 i dwukrotnym srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w kat. drużynowej. Trzykrotnie stawał na podium Pucharu Świata. W swoim dorobku ma także udane występy na Mistrzostwach Świata (odpowiednio 4. i 7. miejsce w 2021 i 2022 roku) i Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro (5. miejsce). Profesjonalne treningi rozpoczął w wieku 9 lat w Klubie Kajakarskim Tatra Klub Liptovský Mikuláš.

Bardzo cieszy mnie rozpoczęcie współpracy z 4F. Życie sportowca nie jest łatwe, dlatego wsparcie ze strony profesjonalnego producenta ubrań i akcesoriów – wspomagających nawet najcięższy trening i wygodnych na co dzień – to zdecydowanie must have! Minęły już 4 lata, odkąd korzystam z ubrań 4F i nigdy nie zawiodłem się na ich jakości i funkcjonalności. Bycie w gronie tak wielu wspaniałych i inspirujących sportowców z teamu ambasadorskiego 4F wiele dla mnie znaczy. Motywuje mnie to do dalszego rozwoju i dążenia do poziomu, który oni wnieśli do świata sportu – mówi Jakub Grigar, kajakarz, ambasador marki 4F.

