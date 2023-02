Firma McCormick & Company, Incorporated (NYSE: MKC) ogłasza 28 lutego br. oficjalne otwarcie swojego Centrum Usług Wspólnych w historycznym wieżowcu Monopolis 2.0 w Łodzi.

Firma McCormick & Company, Incorporated to światowy lider w kategorii przypraw i produktów smakowych.

Nowa lokalizacja firmy wspiera globalną działalność McCormick.

W tym regiony EMEA oraz Ameryki.

McCormick pojawił się na polskim rynku w 2011 r. wraz z przejęciem firmy Kamis w Stefanowie, a w 2014 r. otworzył Centrum Usług Wspólnych EMEA w Łodzi. W 2018 r. oddział rozszerzył swoją działalność również na obsługę obu Ameryk. Obecnie McCormick w Łodzi zatrudnia ponad 500 pracowników, zapewnia szereg globalnych usług w zakresie finansów, zasobów ludzkich, obsługi klienta, administrowania danymi, zapewniania jakości produktów, zarządzania projektami i wsparcia prawnego.

Otwarcie Centrum Usług Wspólnych w Łodzi. Fot. Mat. pras.

Nowe biuro Centrum Usług Wspólnych zostało otwarte w listopadzie 2022 roku i zajmuje 5300 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni biurowej na siedmiu kondygnacjach. Budynek może się również pochwalić certyfikatem środowiskowym „Excellent” przyznanym przez BREEAM – wiodącą organizację weryfikującą zrównoważony rozwój.

28 lutego 2023 r. w kompleksie Monopolis odbyło się spotkanie inaugurujące otwarcie nowego biura. Wśród liderów firmy McCormick, obecnych na imprezie otwierającej, znaleźli się między innymi: Malcolm Swift, President of Global Flavour Solutions & Chief Administrative Officer; Ana Sanchez, President EMEA; Marcos Gabriel, Chief Transformation Officer i Todd Burns, Vice President of Global Enablement.

Podczas wydarzenia do przedstawicieli McCormick dołączyli: wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, kadra zarządzająca dewelopera „Monopolis”, firmy Virako, oraz goście z innego oddziału McCormick w Polsce. Wśród uczestników nie zabrakło również członków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, przedstawicieli łódzkich uczelni oraz firm wspierających McCormick w drodze do Monopolis: Tetris, JLL i Capgemini.

Otwarcie nowego, imponującego biura w kompleksie Monopolis w Łodzi stanowi ważny kamień milowy dla McCormick i naszej wizji długoterminowego rozwoju. Ta lokalizacja jest w pełni zgodna z wartościami i wizją naszej firmy oraz zapewnia nowoczesne, elastyczne, kreatywne i zrównoważone otoczenie, w którym nasz utalentowany zespół Centrum Usług Wspólnych może się rozwijać - powiedział Malcolm Swift, President of Global Flavour Solutions & Chief Administrative Officer.

- Cieszę się, że możemy oficjalnie świętować otwarcie naszego, nowego biura Centrum Usług Wspólnych. Ta lokalizacja ma do odegrania kluczową rolę we wspieraniu McCormick globalnie i regionu EMEA. Nie mogę się doczekać naszej dalszej współpracy, która pomaga realizować cele firmy McCormick - powiedziała Ana Sanchez, President EMEA.

Nieustanie przekształcamy i ulepszamy naszą globalną działalność, tworząc i razem budując McCormick przyszłości. W tym celu musimy zapewnić naszym pracownikom, jak najlepsze zaplecze, aby mogli się rozwijać i jeszcze lepiej świadczyć usługi dla naszych klientów - oznajmił Marcos Gabriel, Chief Transformation Officer.

- Nowa lokalizacja biura McCormick jest niesamowita i chciałbym skorzystać z okazji, aby wyrazić uznanie i podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie i umożliwili płynną przeprowadzkę do nowej lokalizacji. Nie byłoby to możliwe bez poświęcenia i ciężkiej pracy członków naszego zespołu. To był złożony i wymagający projekt, który został bezproblemowo zrealizowany - dodał Todd Burns, Vice President of Global Enablement.

