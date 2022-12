Na początku grudnia w Grupie Polskiego Holdingu Hotelowego ruszył kolejny program motywacyjny – MyBenefit.

Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi HR w naszej spółce to wyjście naprzeciw oczekiwaniom, jakie dostrzegamy obecnie na rynku pracy. Nasza firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, dlatego zależy nam na wprowadzeniu narzędzi dedykowanym naszym pracownikom. Poprzez udział w programie MyBenefit pracownicy sami wybierają interesujące ich oferty spośród wielu gotowych i sprawdzonych propozycji, które najbardziej odpowiadają na ich potrzeby w danej chwili i pasują do ich stylu życia. Chcemy w ten sposób zadbać o zachowanie work-life balance wśród pracowników stwarzając jednocześnie przyjazne środowisko pracy – informuje Danuta Kisielewska, dyrektor personalna w Polskim Holdingu Hotelowym.

Kafeteria MyBenefit to internetowa platforma, na której pracownicy, za pośrednictwem indywidualnego konta użytkowania, mają do wyboru wiele gotowych i sprawdzonych propozycji na spędzanie wolnego czasu: sport, rozrywka czy zakupy online. Szczególną popularnością cieszą się bilety do kin w całej Polsce, karta MultiSport, parki rozrywki oraz rozmaite atrakcje rodzinne.

W Grupie PHH funkcjonuje wiele narzędzi wpływających na rozwój pracowników. Wśród nich znajdziemy m. in. pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych, ubezpieczenie grupowe na życie, pakiety świadczeń medycznych, dofinansowanie wczasów i posiłków, refundowaną naukę języków obcych, bony i inne dodatkowe świadczenia świąteczne. Ponadto w PHH, od ponad roku działa również pionierski program w branży hotelowej – Ambasador, dzięki któremu uczestnicy grywalizacji mogą zdobywać nagrody uzyskane za określone postawy i aktywności.

