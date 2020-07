Mykonos to pierwsza restauracja, która otworzyła się na terenie Browarów Warszawskich, w tworzącej się Dzielnicy Spotkań i Smaków. Znajduje się ona w Biurach przy Bramie na rogu ulic Grzybowskiej i Wroniej.

Mykonos w Browarach Warszawskich jest nowym konceptem, innym niż dotychczasowe restauracje. Wyjątkowy design – głęboki błękit wypełniający wnętrze i jasne dodatki dodają temu miejscu energii i świeżości, a widok na Plac przy Bramie pełen zielonych drzew i roślin gwarantują spokój i chwilę wytchnienia. Ponadto do dyspozycji gości będzie też przestronny ogródek w cieniu zieleni, jaka znajduje się na Placu przy Bramie.

Restauracja jest bardzo przestronna. W głównym wejściu gości powita przeszkolony bar, a przestronna wysoka sala będzie kusiła głębokim, soczystym odcieniem marina blue.

- Przygotowaliśmy również przestrzeń dla lubiących spokojne, kameralne wnętrza, ukryte w głębi naszej restauracji. Każda z naszych sal zaopatrzona jest w system nagłośnienia i ekrany. To miejsce świetnie nadaje się zarówno na służbowe spotkania czy biznesowy lunch, jak i kolację z przyjaciółmi. Nie zabraknie tu też muzyki, która wprowadzi nas w wakacyjny Klim- tłumaczy Marzena Nowakowska-Cipriano, właścicielka restauracji.

Restauracja Mykonos jest nieco oddalona od ulicy Grzybowskiej, dzięki czemu atmosfera w tym miejscu jest kameralna.

- To nie przypadek, że to właśnie ta restauracja otworzyła się jako pierwsza i to tuż przed wakacjami. Z pewnością wielu z nas wybierze w tym roku urlop w kraju, dlatego dzięki Mykonos będziemy mogli poczuć się, jak na wakacjach i skosztować prawdziwej greckiej kuchni – wyjaśnia Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie.