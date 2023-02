Ambasadorzy Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. apelują o zachowanie rozsądku i przestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych podczas wyjazdów na zimowy wypoczynek.

Ignorowanie znaku stop, czerwonego światła, omijanie rogatek, to prowokowanie tragedii.

Żółte naklejki PLK znajdują się na każdym przejeździe.

W kryzysowej sytuacji należy natychmiast opuścić przejazd – w razie potrzeby wyłamać rogatkę.

Przed wyjazdami na ferie zimowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. apelują do kierowców, rowerzystów i pieszych o rozwagę i rozsądek. Na przejazdach kolejowo-drogowych kolejarze rozdają ulotki oraz materiały edukacyjne i przypominają o zasadach przekraczania torów. Kierowcy powinni pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Przyczyną 99 proc. wypadków na przejazdach jest ignorowanie znaku stop oraz czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki, omijanie zapór slalomem i nadmierna prędkość. Skutkiem zdarzeń są ludzkie tragedie, straty materialne, angażowanie służb ratowniczych, utrudnienia w podróży koleją.

Żółte naklejki PLK znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżach świętego Andrzeja od strony torów. Są na nich trzy ważne numery: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu (numer skrzyżowania), który precyzyjnie, co do metra, określa położenie przejazdu, numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu.

Z numeru 112 należy skorzystać w przypadku zagrożenia życia, gdy może dojść do wypadku – np. gdy samochód został unieruchomiony między rogatkami, w przypadku zdarzenia na przejeździe lub dostrzeżenia przeszkody na torach. Kolejarze, jeśli to konieczne, mogą szybko wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. To dodatkowa informacja, która może uratować życie i zapobiec tragedii na torach.

W kryzysowej sytuacji należy natychmiast opuścić przejazd – w razie potrzeby wyłamać rogatkę. Wystarczy użyć niewielkiej siły nacisku, by tzw. bezpiecznik drąga rogatkowego (przy napędzie rogatek) zadziałał i spowodował bezpieczne wyłamanie zapory, bez uszkodzenia w ten sposób samochodu.

Gdy dojdzie do awarii auta i nie ma możliwości zjazdu z torów, należy jak najszybciej opuścić pojazd i wyjść poza jego obręb, zabierając ze sobą wszystkich, którzy podróżowali samochodem i skorzystać z #ŻółtaNaklejkaPLK, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

