7 kwietnia w tym roku po raz pierwszy obchodzimy... Międzynarodowy Dzień Domków Lalek. Pomysłodawcą tego święta jest Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, które od kilku lat urozmaica kulturalną mapę Warszawy.

Inicjatorzy święta motywują i zapraszają do organizowania różnych aktywności związanych ze świętowaniem tego dnia.

Od organizacji konkursów na najciekawsze domki, po dzielenie się swoimi pomysłami na wykonywanie miniatur z przedmiotów codziennego użytku o zupełnie innych zastosowaniach.

Np. do robienia talerzyków i misek z guzików, czy lamp z ozdobnych zakrętek do butelek.

Ideą tworzenia domków lalek jest to, iż niezależnie od umiejętności manualnych i zasobności portfela - może je wykonywać każdy - a efekty zależą tylko od pomysłowości i fantazji autora. Jest to też hobby, które doskonale integruje rodzinę przy wspólnym projekcie, a dom lalek, który przechodzi z pokolenia na pokolenie, może stać się piękną, rodzinną pamiątką, pełną ukrytych historii i znaczeń, czytelnych tylko dla najbliższych.

Data święta nie została wybrana przypadkowo - 7 kwietnia urodziła się córka założycielki Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, której wielka przygoda z kolekcjonowaniem domów lalek rozpoczęła się właśnie od wyremontowania starego domku dla małej wówczas córeczki. Obecnie w Muzeum, utworzonym w 2016 roku, można oglądać ponad 150 historycznych domów, sklepów, szkół, szpitali i innych obiektów wykonanych w różnych zakątkach świata. Najstarszy z domków liczy ponad 200 lat. Zbiory pochodzą z kolekcji Anety Popiel-Machnickiej i zostały w całości przez nią i jej córkę Różę odrestaurowane i przywrócone do dawnej świetności.

Warszawskie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek to nostalgiczna wyprawa w przeszłość dla dzieci w wieku od 5 do 105 lat. Ponad 150 historycznych domów, sklepików i pokoi dla lalek. Unikatowa kolekcja zabawek sakralnych. Dziesiątki uroczych wnętrz, tysiące maleńkich drobiazgów. Niezliczona ilość godzin wspaniałej zabawy, która dawno przeminęła, ale której czar urzeka wszystkich do dziś.

Historyczne domki dla lalek - stosunkowo mało w Polsce znane, stanowią fascynujący dokument dawnych epok i prezentacja ich na ekspozycji muzealnej jest atrakcyjnym sposobem na przybliżenie dawnych obyczajów, przemijających zawodów, mód w sposobie urządzania wnętrz i ubioru, stylów architektonicznych a nawet zjawisk społecznych. Domy lalek stanowią niezwykle różnorodne i ciekawe dziedzictwo kultury, i budzą nieodmiennie wielki zachwyt wśród zwiedzających.

Muzeum prezentuje dawne domy dla lalek, pokoje, sklepy, łazienki a nawet lalczyne powozy, kliniki, zakłady fryzjerskie czy domki plażowe oraz kilkanaście unikatowych zabawek sakralnych - ołtarze, cele zakonne, kaplice.

Oprócz zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych w muzeum można wziąć udział w ciekawych warsztatach twórczych. przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Tajemne przejścia, niezwykły nastrój ekspozycji, zachwyt nad kunsztem wykonania dawnych zabawek, zaduma nad tym, co bezpowrotnie przeminęło i wspaniała inspiracja do własnej twórczości - to właśnie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl