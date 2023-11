Narracje 14 to czternasta edycja festiwalu artystycznych instalacji wizualnych realizowany w przestrzeni publicznej Gdańska. W roku bieżącym festiwal odbędzie się w dzielnicy Gdańsk-Orunia.

Firma udostępni swoją nieruchomość znajdującą się przy Trakcie Świętego Wojciecha 113 w dniach 17-18 listopada 2023 roku, aby wesprzeć to wyjątkowe wydarzenie. Budynek ten - w ocenie organizatorów festiwalu - jest ważny dla opowieści Oruni, a poprzez jego udostępnienie publiczność będzie mieć możliwość poznania tego miejsca jako jednego z symboli dzielnicy.

Inicjatywa "Narracje 14" to wyjątkowy projekt kulturalny, który promuje różnorodność i bogactwo kulturowe poprzez interaktywne wystawy, wykłady, spotkania autorskie i wiele innych atrakcji. Celem inicjatywy jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli, inspiracji i doświadczeń między różnymi dziedzinami sztuki, nauki i kultury.

Będzie to doskonała okazja do poszerzenia horyzontów, czerpania inspiracji i tworzenia niezapomnianych wspomnień. „Jestem dumny z możliwości wsparcia inicjatyw kulturalnych i artystycznych, które przyczyniają się do wzbogacenia naszego społeczeństwa. Jestem przekonany, że festiwal "Narracje 14" przyniesie wiele wartościowych doświadczeń i będzie inspiracją dla wszystkich uczestników - mówi Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment.