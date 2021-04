Nestlé i Raben wspólnie dla medyków

Do połowy 2021 r. firma Nestlé we współpracy z Fundacją Lekarze Lekarzom oraz Raben Logistics Polska, przekaże ok. 4,5 mln produktów spożywczych i butelek wody o łącznej wartości blisko 9 mln złotych. Produkty trafią do personelu medycznego w całej Polsce, w pierwszej kolejności do 190 placówek.

– Sytuacja w szpitalach, szczególnie tych covidowych, jest bardzo trudna. Od ponad roku ten sam personel zajmuje się większą liczbą pacjentów niż kiedykolwiek wcześniej. Ci ludzie pracują bez wytchnienia, także w weekendy i święta – podkreśla Mariusz Janikowski, lekarz, prezes Fundacji Lekarze Lekarzom, i dodaje – W tym czasie doświadczyliśmy wielu gestów solidarności. To niezwykle cenne, że wciąż możemy liczyć na wsparcie od tych, którzy – mimo tak ciężkiego roku – wciąż na tę pomoc mogą sobie pozwolić. Dzięki temu nie tylko trochę łatwiej przychodzi nam wypełnianie naszych obowiązków, ale również czujemy, że w tej walce nie jesteśmy sami.

Lekarze i personel medyczny, szczególnie oddziałów covidowych, są tak obciążeni pracą, że przerwa na posiłek jest ogromnym wyzwaniem. Dostępność produktów gotowych do spożycia lub w formie umożliwiającej szybkie przygotowanie i zjedzenie posiłku, jest z tej perspektywy bardzo ważna. Dlatego Nestlé, we współpracy z Fundacją Lekarze Lekarzom oraz firmą Raben Logistics Polska, przekazuje personelowi medycznemu darowizny produktowe w postaci kawy, wody, dań instant – np. owsianek, musów owocowych, kisieli, a także batonów. Skala pomocy jest znacząca – od grudnia 2020 do połowy 2021 roku przekazanych zostanie w sumie blisko 4,5 mln produktów i butelek wody o wartości ok. 9 mln złotych.

– Przekazując żywność, pragniemy podziękować lekarzom i całemu personelowi medycznemu za wysiłek, który wkładają, by każdego dnia troszczyć się o nasze rodziny, bliskich, przyjaciół – mówi Artur Jankowski, prezes Nestlé Polska – Pomagamy od początku pandemii, najlepiej, jak umiemy: dostarczając żywność i współpracując z tymi, dzięki którym pomoc trafia dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Wierzymy, że taka pomoc ma największy sens.

– Zdajemy sobie sprawę, jak ciężka jest sytuacja w szpitalach. Dlatego cieszymy się, że nasze doświadczenie w transporcie okazało się przydatne, by wsparcie trafiło do personelu medycznego w całej Polsce. Inicjatywa Nestlé pokazuje, że partnerska współpraca to podstawa i razem naprawdę możemy więcej – dodaje Janusz Anioł, dyrektor generalny Raben Logistics Polska.