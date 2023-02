Newport Logistics Fund planuje aktywnie wspierać różne dyscypliny sportu (m.in. golf). Pierwszą formalną współpracą nawiązaną przez fundusz jest partnerstwo z SKK Polonia Warszawa (sekcja żeńskiej koszykówki) oraz KKS Polonia Warszawa (sekcja męskiej koszykówki). Patronat wiązać się będzie ze stałym wsparciem finansowym obu drużyn.

Wybór właśnie drużyn stołecznej Polonii nie był przypadkowy. To sekcje z ogromną tradycją, które wielkimi krokami zbliżają się do swojego 100-lecia. Będzie to idealny czas, by nawiązać do największych sukcesów obu zespołów. To wspaniałe uczucie móc zostać Patronem Koszykówki Polonii Warszawa, wesprzeć drużynę i jej dalszą historię – mówi Szymon Ostrowski Dyrektor Zarządzający Newport Logistics Fund.